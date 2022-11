Le kayakiste creusois Eric Chazal deuxième du marathon international des Gorges de l'Ardèche

32 kilomètres de navigation en kayak à travers les rivières ardéchoises. Voilà ce qui attendait ce samedi Eric Chazal et son équipage lors du marathon international des Gorges de l'Ardèche . Si le Creusois avait remporté la compétition l'an passé, cette fois, lui et ses coéquipiers sont tombés sur plus fort et terminent deuxièmes de l'épreuve. Une course marquée notamment par la malchance.

ⓘ Publicité

"J'ai cassé ma pagaie aussi. J'ai dû en changer en cours de route... C'est le moment où Ils nous ont dépassé. Le temps que je prenne ma pagaie de secours, entre les jambes, que je referme ma jupette pour ne pas prendre l'eau, ils nous ont mis dix mètres et après, ça ne se reprend plus. Malgré tout, sur le final, en ligne droite, ils avaient un peu plus de puissance que nous et il auraient réussi à passer. Donc on ne regrette rien, on a tout donné", explique Eric Chazal, qui garde a quand même un motif de satisfaction à l'issue du marathon : son record de l'épreuve n'a pas été battu.

"Enormément de plaisir" durant la course

"Personne n'a fait mieux que ce qu'on a fait il y a quelques années. Nous, on a gagné l'épreuve deux fois, on a fait trois ou quatre fois second. Il y avait 90 gros bateaux au départ, je pense qu'on a fait une belle course, un beau départ. Puis bon, on essaiera de faire mieux sur d'autres courses et peut être l'année prochaine au même endroit", se console le Creusois.

Au delà de l'aspect sportif, Eric Chazal affirme avoir "pris énormément de plaisir" durant l'épreuve : "C'est une course mythique, un des plus beaux marathons d'Europe. On est dans des gorges magnifiques. C'est magique. C'est à dire qu'on a le même chrono, le nez dans le guidon. Mais on sait aussi apprécier ses gorges avec des vagues. Dans notre équipage, on avait une petite jeune, une junior, championne d'Europe. Là, elle était avec son papa qui lui a été champion du monde, on avait des belles pointures. C'est sympa aussi de naviguer avec des tout jeunes qui débutent dans le milieu de la compétition, qui s'entraînent tous les jours, qui sont en pôle espoir. Ça, c'est sympa. C'est aussi un lien intéressant dans un travail en équipage."

Le marathon des Gorges de l'Ardèche, était l'une des dernières courses de la saison pour Eric Chazal. Elle a regroupé 1.800 participants sur trois épreuves différentes.