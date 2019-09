C'est le Kényan Kelvin Cheruyiot qui remporte cette année le semi-marathon du Lion entre Belfort et Montbéliard. Il a parcouru les 21.0975 kilomètres en 59 minutes et 53 secondes.

Le Kényan Kelvin Cheruyiot bat le record du Lion en 59 minutes et 53 secondes

Montbéliard, France

Record battu ! Le Kényan Kelvin Cheruyiot, 21 ans, dossard numéro 7 avec son maillot bleu et vert, a battu ce dimanche le record du semi-marathon du Lion en 59 minutes et 53 secondes, lors de la 36ème édition entre Belfort et Montbéliard. L'arrivée s'est jouée sous un franc soleil sur le parking de la Roselière à Montbéliard.

Le Kényan a battu au sprint l'Ougandais Geoffrey Kusuro, dossard numéro 6, arrivé deuxième à quelques centièmes de secondes d'écart. Kelvin Cheruyiot bat ainsi le record du Lion en 2019, 21 ans après le précédent record de 1998.

J'étais venu pour battre le record (Kelvin Cheruyiot)

Le vainqueur du Lion 2019 sur la ligne d'arrivée au micro d'Hervé Blanchard. © Radio France - Stéphane Vallée

"Je suis très heureux, j'étais venu pour battre le record (...) la course était bonne, la météo aussi (...) je savais que j'étais dans les 59 minutes donc j'ai sprinté pour être vraiment dans le record", a-t-il réagi à l'arrivée au micro de France Bleu Belfort Montbéliard. Le Kényan a dominé la course depuis le début.

