Le lac de Belledonne, depuis Allemond

La randonnée vers le lac de Belledonne, via la cabane du Chazeau, est une belle traversée des différents étages montagnards avec, en prime, de superbes panoramas.

C'est une très belle randonnée que nous vous proposons ici vers un lac qui n'est pas le plus connu de Belledonne, ni le plus grand... mais qui porte le nom de ce massif. Et rien que ça, ça vaut déjà la rando!

Niché au pied du Grand Pic de Belledonne, dans un environnement fait de falaises impressionnantes, ce lac de Belledonne reste souvent en partie gelé jusqu'au début de l'été.

Un itinéraire varié

A une altitude de 2169m, on passe par différents étages montagnards pour le rejoindre depuis le parking de Coteyssart, juste au-dessus d'Allemond.

L'itinéraire commence sous couvert de forêt avant de rejoindre la cabane du Chazeau d'où l'on commence à profiter de superbes vues sur le massif des Grandes Rousses... On évolue ensuite en alpages avant d'atteindre un pierrier sous le col de Belledonne. Le lac se trouve juste derrière

En pratique:

Comptez 970m de dénivelée et 5 à 6h pour faire l'aller-retour

Pas de difficultés particulières

Carte IGN TOP 25 3335 ET Le Bourg d’Oisans - Alpe d’Huez

Lac de Belledonne (partie 1) Copier

Lac de Belledonne (partie 2) Copier

Lac de Belledonne (partie 3) Copier

Lac de Belledonne (partie 4) Copier