Le loirétain Yvan Sivilier aux championnats du monde de roller course en Colombie

Le Loirétain Yvan Sivilier, 20 ans, participe, cette semaine, aux championnats du monde de roller course en Colombie. Ce jeune sportif de haut niveau est inscrit au club de Loury, au nord est d'Orléans, même s'il s'entraîne au pôle France à Bordeaux.

Yvan Sivilier - DR

La compétition a débuté samedi dernier à Ibagué, près de Bogota, et dure jusqu'à samedi 13 novembre. Yvan Sivilier a déjà participé à des championnats d'Europe ou du Monde mais c'était en junior : c'est donc la première fois qu'il dispute un championnat du monde senior. C'est un petite fierté pour lui : "de la fierté, oui. Et aussi de la reconnaissance du travail effectué toute l'année. On travaille pour ça toute l'année. L'hiver, il y a un gros travail de préparation, avec peu de compétition. Parfois, on peut avoir des coups de mou et se demander pourquoi on le fait. Là, sur cette compétition, ça prend tout son sens".

Une médaille vendredi prochain ?

Pour l'heure, Yvan Sivilier a déjà obtenu une belle sixième place lors de l'épreuve du 200 mètres "duel contre-la-montre", terminant premier français. Et ce lundi, il a participé au "3000 mètres relais", apportant sa pierre à la qualification de l'équipe de France en finale. Prochaine course pour le jeune Loirétain : vendredi sur sa spécialité, le "tour de circuit", une épreuve sur route.