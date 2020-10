Le Lorrain Théo Curin renonce aux Jeux paralympiques de Tokyo

le Lorrain Théo Curin ne participera pas aux jeux de Tokyo l'an prochain. Le nageur amputé des 4 membres renonce aux épreuves paralympiques en raison de problèmes de classification. Il se trouvera en compétition avec trois nageurs qui ont leurs deux mains. "Il n'y a pas besoin d'être médecin ou tout ce qu'on veut pour comprendre qu'un gars qui a ses deux mains est forcément avantagé par rapport à moi", estime le jeune homme originaire de Lunéville.

Théo Curin préfère donc renoncer aux épreuves de 2021, en espérant que les choses évoluent avant les JO de Paris en 2024, "son plus grand rêve". "Je n'arrête pas la natation, bien au contraire, mais je fais juste une pause paralympique pendant un an", précise t-il.

Lac Titicaca

En attendant, le jeune sportif lorrain s'apprête à relever un défi incroyable : la traversée du lac Titicaca à la nage avec 2 compères : Malia Metella, une nageuse olympique, et Mathieu Widvoet, nageur engagé dans l'écologie. Tous 3 vont traverser le lac Titicaca, 122 kilomètres, à 3 800 mètres d'altitude entre le Pérou et la Bolivie en novembre 2021. "On pense mettre environ huit jours à traverser ce lac et on va dormir sur le radeau dans des petites tentes", explique celui qui est aussi désormais acteur, animateur télé, et égérie de la marque Biotherm.