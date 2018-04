Le Losc accueille Amiens ce dimanche, match de la 31e journée de ligue 1 de football. Rencontre à huis clos au stade Pierre Mauroy. Le point sur la rencontre, et tous les autres rendez-vous sportifs de la région.

Lille, France

Les banderoles et les chants sont priés de rester au vestiaire ce dimanche. Le Losc reçoit Amiens pour la 31e journée de Ligue 1 de football. Mais le stade Pierre Mauroy de Villeneuve d'Ascq sera vide.

Le match se joue à huis-clos car le club lillois est sanctionné par la Ligue de football professionnel, pour le comportement d'un groupe de supporters, qui ont envahi le terrain, il y a trois semaines après la défaite contre Montpellier, certains s'en sont même pris physiquement à des joueurs.

Tous les supporters punis

"On regardera le match à la télé", soupire Philippe Vandale, président de la section de supporters En avant le Losc. "C'est dommage d'avoir un match aussi important, face à un concurrent direct, et de ne pas pouvoir pousser notre équipe".

En intégralité sur France Bleu Nord

France Bleu Nord vous fait vivre cette rencontre Lille/Amiens en intégralité. Coup d'envoi à 17h.

Les autres rendez-vous sportifs de ce dimanche

En basket, courte victoire du Portel hier soir, à domicile face à Bourg en Bresse, 67-63. En Ligue féminine, Villeneuve d'Ascq, 3e au classement, craque à domicile contre le 2e, Charleville Mézière, défaite 63-55.

En rugby féminin le LMRCV, leader du championnat, reçoit Bayonne, pour le compte de la 13e journée. Coup d'envoi à 15h.

En cyclisme, 175 coureurs seront au départ du Tour des Flandres ce dimanche matin (10h30) à Anvers en Belgique. Ils auront 260 km à parcourir, et notamment 18 montées, sur les fameux monts de Flandres. On attend le champion du monde, Peter Sagan, mais aussi le Picard Arnaud Demare. Les Nordistes Florian Sénéchal et Adrien Petit sont de l'aventure également.