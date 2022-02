Le Malouin Alexis Contin représente la Bretagne aux Jeux Olympiques de Pékin

Il a raccroché les patins après les Jeux Olympiques de PyeongChang en 2018. Mais il n'a pas mis de côté sa passion. Aujourd'hui entraîneur du centre de Berlin en grande piste, le Malouin Alexis Contin fait vivre la passion de son sport en tant que consultant pour France Télévisions sur ces Jeux Olympiques d'hiver à Pékin.

Des Jeux Olympiques sous bulle

Avec le Covid, le quotidien sur place n'est pas forcément des plus agréables, même si Alexis Contin dit s'être adapté rapidement : "Je suis arrivé le jeudi avant le début des compétitions, avec les consultants de France Télé. On avait déjà eu des éclaireurs donc on connaissait les conditions qui nous attendaient. Pour l'instant ça se passe plutôt bien. Forcément, ce sont des Jeux sous cloche, donc c'est singulier, mais on est quand même contents. Surtout pour les athlètes, pour qu'ils puissent s'exprimer, parce que je l'ai vécu et ce sont des événements que l'on prépare pendant, quatre, huit, douze ans, c'est le projet d'une vie ! Tant mieux que ces Jeux puissent avoir lieu."

Après la compétition, puis son rôle d'entraîneur, Alexis Contin découvre à 35 ans un nouveau rôle en tant que consultant à la télévision : "Je prends ça vraiment comme une chance de faire découvrir ma discipline, et les disciplines de vitesse sur glace en général puisque je couvre aussi le short-track. J'espère pouvoir transmettre au mieux les émotions que je ressens, et surtout la beauté de ces deux sports qui vont à une vitesse incroyable ! Il y a un suspense génial et pour l'instant on est pas déçus, il y a eu de très belles courses les trois premiers jours."

Celui qui avait obtenu une 4e place sur le 10 000 mètres à Vancouver en 2010, et qui avait terminé sur une désillusion à PyeongChang en 2018 dit ne pas regretter la compétition : "Ca ne me manque pas. Je pense que mon cœur battra toujours pour la compétition... Forcément, quand je vois des anciens concurrents qui continuent à être aux avant-postes, mon cœur se serre. Mais concrètement, mon corps était vraiment à bout, j'ai eu beaucoup de problèmes physiques, des vrais problèmes de santé qui faisaient que je n'avais plus les capacités physiques pour viser un podium olympique. J'ai complètement fait mon deuil et tourné cette page, et je pense l'avoir fait de la bonne manière : en m'éloignant d'abord des pistes, et en ne plongeant pas directement dans le rôle d'entraîneur. J'ai repris mes études, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais faire. La passion est forte, et maintenant je suis vraiment attiré par cette envie de transmettre et ce besoin de servir ce sport qui m'a beaucoup apporté."

Désormais exilé en Allemagne pour sa nouvelle vie, Alexis Contin n'oublie pas la Bretagne : il surveille toujours les coefficients de marée pour savoir s'il peut rentrer à Saint-Malo pendant les grandes marées !