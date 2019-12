Le Mans : Alexy Négrier, 13 ans, pilote de moto vitesse

Le Mans, France

A 13 ans, ce Sarthois roule déjà à près de 200 km/h. Alexis Négrier, qui habite au Mans, fait des courses de moto sur circuit et ça lui réussit. L'an dernier, il est devenu vice-champion de France dans la catégorie 125 centimètres-cubes. Le ministère des Sports l'a inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau espoir pour 2020.

Le jeune garçon, souriant dans sa combinaison noire et verte coquée, a organisé une séance de dédicaces dans la galerie marchande Auchan de la zone nord du Mans, dimanche 15 décembre. Histoire de rencontre ses fans et de se faire connaître auprès des autres. Alexy laisse volontiers sa moto pour que les badauds posent devant. Il s'agit d'une Kawasaki Ninja 400. L'adolescent a choisi ce modèle pour la saison 2020. "Il y a beaucoup de vitesse de pointe et c'est ce qui m'amuse", explique-t-il. Ce qu'il préfère dans les courses de vitesse, c'est "l'adrénaline, la bagarre, la vitesse".

Des entraînements toute la semaine

Avant de se griser de vitesse sur le goudron, il faut s'entraîner. Là-dessus, l'adolescent ne lésine pas. Son père, Tony, non plus, comme il doit l'emmener partout. "Il fait, deux à trois fois par semaine, une heure de sport intensif dans une salle de crossfit du Mans", détaille le paternel. "Les samedi et dimanche, on va sur le circuit Carole avec sa moto." Ce circuit se trouve en Seine-Saint-Denis, dans le Nord-Est de la région parisienne - à trois heures de route du Mans.

Tout le temps libre, on le passe avec Alexy pour qu'il puisse réaliser son rêve.

Comble pour un motard manceau, Alexy ne peut pas rouler sur le circuit Bugatti. Il faut avoir minimum 16 ans pour en faire le tour sur une bécane. Malgré les entraînements et les allers-retours avec l’Île-de-France, le collégien s'en sort bien avec ses études. "Alexy a déjà une maturité, certainement du fait de sa passion. Il est autonome et il travaille bien à l'école", s'enorgueillit son père.

Le prodige vise la moto GP

Son fils a commencé la moto par de l'initiation à 7 ans. Puis, il y revient un peu plus sérieusement en 2017. Lors de ses entraînements, Alexy est repéré par la Fédération française de moto. Il décroche le titre de vice-champion de France dans la catégorie 125 centimètres-cubes, en plus de monter sur de nombreux podiums, en 2018. Puis, se classe troisième en 2019.

Cette saison, Alexy se lance à l'assaut d'un nouveau défi : la catégorie 400 centimètres-cubes. "Des motos plus puissantes", commente son père. Son objetcif :"au moins terminer dans le top 10 ou le top 5", souligne le jeune motard. Il aimerait également intégrer la Redbull Rookies Cup - "l'antichambre de la moto GP", précise Tony. Son modèle en moto GP, c'est le Français Fabio Quartararo.

Je voudrais en faire mon métier, ma passion.

Pour subvenir aux besoins de cette saison, Alexy, entouré de son père et de son équipe, cherche des nouveaux sponsors. Il a lancé une cagnotte Leetchi pour les particuliers qui souhaitent le soutenir. Elle reste ouverte jusqu'au 31 décembre 2019. "Une saison comme cette année, c'est à peu près entre 32.000 et 35.000 euros, sans faire trop de casse", détaille Tony. L'an passé, ses mécènes ont financé la moitié de sa saison. Sa famille a payé le reste.