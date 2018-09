Le Mans, France

L'objectif, cette année, ce n'est pas la montée. Les Caïmans 72, le club de football américain du Mans annoncent la couleur. Rétrogradé la saison dernière en D4 (division régionale) alors qu'il évoluait en D2 (division nationale) suite a un déficit de 14 000 euros, le club remonte petit à petit la pente.

Aujourd'hui, les finances du club sont à l'équilibre et une nouvelle direction a pris ses marques. Elle estime qu'il est encore trop tôt pour espérer une montée et préfère axer sa politique vers la formation des plus jeunes, un investissement sur l'avenir.

Car la rétrogradation a laissé des traces : 70% de l'équipe séniors a fait ses valises en septembre dernier. Pour assurer la pérennité des Caïmans 72, cela passe forcément par la jeunesse, qui représente une large partie des licenciés du club. "C'est sur eux qu'il faut miser", explique Damien Casagrande, le nouveau président. "Ce sont eux qui sont les plus nombreux, les plus assidus à l'entrainement. On a une chance, c'est que les jeunes U16 feront le lycée, voir la fac au Mans, on est donc sûrs qu'ils seront là pour quelques années."

Un nouveau directeur sportif

Pour se relancer, le club a recruté un nouveau directeur sportif, Jean-Amour Fazer. Cet ancien du club, ancien également de l'équipe de France de football américain et formateur au niveau de la Ligue, est le coach idéal pour Damien Casagrande. "Il va apporter toute sa connaissance. Aujourd'hui, notre sport peut être un peu méconnu de la part du grand public et avoir quelqu'un qui connaît vraiment la partie technique est un vrai plus."

Toujours dans l'optique de former en priorité la jeunesse, Jean-Amour Fazer sera en charge plus spécifiquement des U16. "L'objectif, c'est de reconstruire le club, en commençant par bien former les jeunes, et on va y aller étape par étape. Il ne faut pas griller les étapes et se brûler les ailes comme on a pu le faire les années précédentes", analyse le nouveau directeur sportif, qui a eu mal "quand le club est descendu en championnat régional".

Le Flag football pour faire découvrir le sport

Pour attirer toujours plus la jeunesse, les Caïmans souhaitent également rouvrir une structure de Flag football, un sport qui s'inspire du football américain, mais sans placage. "Grâce au Flag, on va aussi pouvoir mettre des animations dans les quartiers et directement aller chercher les jeunes là où il sont, pour que dans quelques années on ait un vrai groupe compétitif", détaille Damien Casagrande. Le club est d'ailleurs en contact avec plusieurs animateurs sportifs des quartiers, notamment des quartiers sud du Mans.