La Ville du Mans a décidé de changer le format de "Sport en fête" cette année à cause des contraintes sanitaires liées au Covid-19. Le forum qui a lieu tous les ans à Antarès est annulé.

Le Mans : pas de forum "Sport en fête" à cause du Covid-19, mais des inscriptions en ligne

Il n'y aura pas de forum des sports géant à Antarès cette année. Les conditions sanitaires sont trop hasardeuses pour rassembler des milliers de personnes, même pour l'amour du ballon rond, ovale ou de la balle de tennis. Tous les ans, début septembre, c'est à cette occasion que des milliers d'habitants du Mans rencontrent environ 150 clubs de sport et s'inscrivent.

Des inscriptions en ligne et des journées portes ouvertes

Cette année, les inscriptions se feront en ligne pour les écoles municipales de sport. Du 3 au 18 septembre pour les enfants, du 10 au 18 septembre pour les adultes. Cela se passera sur internet pour s'inscrire à la piscine également, à partir du 19 septembre.

Pour aider les familles à choisir, un guide des sports sera édité fin août par la Ville et distribué dans toutes les boîtes aux lettres.

Les clubs vont également organiser des journées portes ouvertes pendant lesquelles petits et grands pourront tester la discipline et s’inscrire. Le programme détaillé est ici. Elles se dérouleront entre le 5 et le 13 septembre.

Une soirée pour les associations sportives

La Ville du Mans a tout de même maintenu une "soirée de convivialité" pour les associations le mercredi 5 septembre 2020. Il s'agira d'un moment "d'échange et de partage", selon la mairie.