Le marathon de Montpellier encore une fois à la mauvaise distance selon certains participants

"C'est quand même embêtant" pour Féfé Sambarin, un coureur Montpelliérain. "Au bout du quinzième kilomètre, la distance affichée sur ma montre et sur les panneaux ne correspondait pas" continue-t-il. A l'arrivée il demande aux autres coureurs autour de lui, et "c'est la même chose que l'année dernière, la distance n'est pas la bonne au marathon de Montpellier" explique-t-il dans un sourire. "Le marathon ne compte pas pour les championnats de France, donc ce n'est pas très grave, mais pour ceux qui jouent la montre et les premières places, cela peut jouer" argumente l'héraultais.

A côté de lui, Apolline Sellier, coureuse qui a fini deuxième féminine du semi-marathon est du même avis. "C'est juste frustrant, on vient pour faire un semi-marathon et la distance n'est pas celle d'un semi-marathon" raconte la coureuse en club. "En plus 600 mètres dans une course, c'est une différence d'une bonne minute, ce n'est pas rien pour les performances personnelles, cela fausse nos résultats" ajoute-t-elle.

Un tracé homologué et vérifié par la fédération française d'athlétisme

L'organisation du marathon affirme que le tracé de la course a bien été homologué par la fédération française d'athlétisme et que la distance du parcours a été respectée. "Les montres connectées sont jamais égales les unes avec les autres" estime Jérémy Larsène, directeur de l'organisation du marathon. "Le parcours est mesuré par des juges de la fédération habilités, avec un dossier de mesurage hyper précis, cela a été fait en février" continue-t-il.

"Le parcours a été homologué par toutes les instances, on se repose là dessus, c'est la compétence de la fédération" indique le directeur.