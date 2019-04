Sabine, une Puydômoise de 50 ans, dispute le premier marathon de sa vie à Paris

Orcines, Puy-de-Dôme, France

A force d'entendre de la part de ses amis que courir le Marathon de Paris c'est génial, Sabine à l'aube de la cinquantaine a décidé de franchir le pas. Ce dimanche elle sera au départ avec le dossard numéro 61622 de la mythique épreuve la plus importante après le marathon de New-York. Depuis le début de l'année 2019, elle a intensifié son entrainement. Son ambition c'est de franchir la ligne d'arrivée. Elle ne veut pas l'avouer, de peur de ne pas atteindre l'objectif, elle espère boucler les 42,195 kilomètres en 4 heures 30 environ.

"C'est une aventure, un défi mais je ne suis pas stressée" - Sabine

Sabine se lance dans ce défi avec trois amis clermontois et son frère qui en est à son seizième marathon. Au programme depuis janvier, trois a quatre entraînements par semaine avec une sortie longue le week-end. Soit au total au moins 42 kilomètres. Malgré cette préparation, le marathon reste une grande inconnue. Elle n'a jamais été au delà de 25 kilomètres. Que se passe-t-il après? " On m'a expliqué que c'est à partir du trentième kilomètre qu'il y a un mur et qu'on commence a vraiment avoir mal aux jambes.Il faut vraiment partir pas trop vite si on veut aller au bout". On verra bien, en plus du physique a ce moment là c'est le mental qui compte. c'est une aventure et je ne suis pas stressée. L'important c'est de se faire plaisir".

L'occasion de faire du tourisme

Arrivée vendredi soir à Paris, Sabine à profité de son samedi pour retirer son dossard auprès de l'organisation et faire un peu de tourisme avant un repas avec ses amis coureurs a base de pâtes bien sûr et al dente pour améliorer l'assimilation des sucres! Ce dimanche comme elle le dit " il faudra prendre du plaisir, profitez de Paris sans voitures, voir les monuments et franchir la ligne d'arrivée. Ce défi, il faut le relativiser, c'est juste un défi sportif, tout le monde se fait des défis dans la vie et des choses bien plus importantes!"