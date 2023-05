Le marathon de Reims remplacé par une course nocturne d'ultra trail

Lors du conseil municipal de Reims ce jeudi 4 mai, on apprend que le rendez-vous course à pied de Reims va changer. La course de dix kilomètres et le semi-marathon sont maintenus avec un nouveau parcours. La nouveauté est pour la distance reine. Le marathon est remplacé par une course nature.

La course de 84 kilomètres se déroulera de nuit. (image d'illustration) © Radio France - Natacha Kadur Le Conseil Municipal de Reims a confirmé ce jeudi 4 mai 2023 que les prochaines éditions de l'évènement course à pied à Reims seront organisés par les sociétés PlayGround et Finishers. Elles prennent le relai d'ASO-Amaury Sport Organisation qui avait mis en place le RUN IN REIMS depuis 2015. La nature remplace la route Cette année, l'évènement aura lieu mi-octobre avec une course sur route de 10km, un semi-marathon avec un parcours repensé et une nouveauté. Fini le marathon, place à l'ultra-trail. L'épreuve de 42 kilomètres sur route est remplacée par une course nature de 84 kilomètres. Et la particularité c'est que la course se déroulera en grande partie de nuit à travers les communes du Grand Reims. "Une nouvelle page pour le running à Reims" "On ouvre une nouvelle page pour le running à Reims" s'est félicité le maire de Reims Arnaud Robinet jeudi 4 mai lors du conseil municipal. L'objectif avec cette nouveauté c'est de faire rayonner la ville au-delà des limites du département de la Marne. Le nombre de participants au marathon stagnait ces dernières années alors le nouvel organisateur va tenter de dynamiser le territoire avec une épreuve nature. En 2022, toutes les courses de l'évènement avaient réuni 11 500 coureurs. Qui dit nature dit écoresponsabilité. PlayGround et Finishers, les sociétés choisies par la ville pour l'organisation ont déjà de l'expérience. Sur d'autres évènements, les cadeaux distribués aux participants étaient écoresponsables et souvent produits en France. Par exemple, une médaille en bois pour les finishers, participants franchissant la ligne d'arrivée dans les temps.