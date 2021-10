Le marathon des Landes 2021 se tient dimanche à Mont-de-Marsan

Le marathon des Landes et les épreuves associées se tiennent dimanche 10 octobre à Mont-de-Marsan. Il n'avait pas pu avoir lieu l'année dernière pour des raisons sanitaires. Plus de 1150 participants en tout s'élanceront pour le marathon, le semi ou le 10km. Et parmi eux, Léa, 9 ans, et son papa vont courir les 21 kms, lui en poussant sa fille handicapée.

Le départ du semi est fixé à 10h, celui du marathon à 9h place Saint-Roch pour une arrivée au même endroit.

Le parcours de cette 4ème édition se dessine à travers Mont-de-Marsan, Mazerolles et Saint-Pierre-du-Mont. Et attention, cette année vous ferez deux fois, le même tracé ! Les participants disposeront de 6h maximum pour effectuer le parcours jusqu’à la ligne d’arrivée.

Parcours Marathon des Landes 2021

Vous pouvez encore vous inscrire et récupérer votre dossard au stand MDL INTERSPORT Grand Moun jusqu'à samedi soir. Le pass sanitaire est exigé pour les différentes courses.