Plus de 12.000 concurrents s'élancent dimanche 3 novembre pour le Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes. Des milliers d'inscrits viennent du monde entier pour courir le long des plages du littoral où les routes seront fermées. L’événement est très populaire : 50.000 spectateurs sont attendus.

Le marathon entre Nice et Cannes 2019, ou le rêve de courir près des plages de la Côte d'Azur

Alpes-Maritimes, France

C'est la 12e édition de ce marathon qui attire les coureurs de 82 nations cette année entre Nice et Cannes. Le deuxième marathon français derrière celui de Paris. Près de 4.000 inscrits sont européens, américains, d'autres viennent d'Afrique du Sud, 250 de Russie et bien sûr de toute la France.

Des amateurs et des sportifs confirmés

On peut courir seul ou en équipe sur quatre distances : le marathon sur une distance mythique de 42.195 km, le relais et le 2x 21,1 km, et un 20 km.

Sur la ligne de départ le Kenyan Emmanuel Mutai, sixième performeur mondial de tous les temps marathon. L'âge moyen des marathoniens est de 43 ans. Des salariés de nombreuses entreprises azuréennes participent en équipes au relais.

Routes fermées depuis la promenade des Anglais

L’itinéraire : Nice, Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet,Antibes, Golfe-Juan, Cannes. Un tracé entièrement sur le bord de mer sauf à Nice à hauteur de l'aéroport. Le départ par vague est prévu à partir de 8h ce dimanche sur la promenade des anglais de Nice à hauteur des jardins Albert 1er.

Il est conseillé de traverser Nice par la voie Mathys et l'A8 pour éviter la Prom', fermée de 6h30 à 10h30 sur sa totalité (et de 5h à 11h entre le boulevard Gambetta et l'avenue des Grenouillères). Les axes perpendiculaires seront en impasse.

À Villeneuve Loubet, les coureurs passeront trois fois au même endroit à hauteur de la sortie Port Marina sur le tracé entre le boulevard de la Plage de Cagnes-sur-Mer et la route du bord de mer d'Antibes.

L'arrivée des concurrents est annoncée entre 10h08 et 14h devant l'Hôtel Martinez sur la Croisette à Cannes.

Breakfast Run samedi

Samedi matin à 10h vous pouvez vous entraîner au Breakfast Run sur la promenade des Anglais. Des liaisons sont prévues avec la SNCF pour les allers et retours entre Nice et Cannes.

Sur le plan sportif, Azur Sport Organisation a ajouté le 20 km en 2019 entre Nice et Villeneuve-Loubet.

Il est possible de s'inscrire jusqu'à samedi soir sur le village place Masséna à Nice. Quelque 1.600 personnes sont mobilisées pour l'organisation avec le Conseil départemental des Alpes-Maritimes.

De la pluie attendue, ambiance humide au départ

Selon les prévisions de Météo France il va pleuvoir durant toute la matinée de dimanche. Des averses au départ et des orages en mer. Les pluies devraient s'arrêter en seconde partie de course.