Le marcheur de Saint-Berthevin, Gabriel Bordier, surpris par l'annonce d'une nouvelle épreuve aux J.O de Paris

Aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, deux épreuves de marche étaient au programme, le 20 km et le 50 km. Jugée trop longue, cette seconde distance est remplacée depuis par le 35 km lors des compétitions européennes et mondiales. Mais la Fédération internationale d'athlétisme et le Comité international olympique ont annoncé, il y a quelques jours, la création d'une nouvelle épreuve pour Paris 2024. Un marathon en relais mixte à la place du 35 km, réservé aux hommes. "C'est irrespectueux de tous les athlètes qui préparent cette distance, qui s'attendaient à l'avoir aux Jeux Olympiques de Paris et qui finalement se retrouvent sans épreuve !" estime le marcheur mayennais, Gabriel Bordier, surpris : "cette distance en relais surprend un peu tout le monde. On nous dit que le 50 km est trop long mais on le remplace par un relais de 42 km qui est plus long qu'une épreuve de 35 km, c'est étonnant. Pour les athlètes, c'est un 4x10 km, donc plus court qu'un 20 km et cela prend de court tous les athlètes. Les marcheurs de niveau international sont surpris."

Deux épreuves à Paris pour Bordier ?

Cette nouvelle épreuve de marathon en relais concerne directement le marcheur de l'US Saint-Berthevin, 24e du 20 km des Jeux de Tokyo en 2021 : "oui, je suis potentiellement éligible sur ce nouveau format. Le 10 km est en plus une distance qui me convient très bien donc cela pourrait très bien me correspondre. Mais rien n'est vraiment défini alors que nous sommes à un tout petit peu plus d'un an des J.O. C'est très désolant de prévenir les athlètes au dernier moment pour une épreuve nouvelle qui n'a jamais été faites jusque là."

L'étudiant en médecine, interne au CHU d'Angers, se tient prêt. Gabriel Bordier est avant-tout à la recherche de sa qualification pour le 20 km des Jeux Olympiques de Paris. Sa prochaine course sera un 10 km le 30 avril à Madrid, puis il y aura la Coupe d'Europe le 21 mai en République Tchèque.