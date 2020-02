Le Martin Fourcade Nordic Festival de retour l’été prochain à Annecy

Haute-Savoie, France

Il remet ça. Après une première édition (fin août 2019) qui avait rassemblé plus de 15 000 spectateurs, Martin Fourcade relance son Nordic Festival. Le quintuple champion olympique de biathlon a révélé ce mardi que la 2e édition de ce rendez-vous réunissant une partie des meilleurs biathlètes et fondeurs mondiaux pour une compétition en ski-roues sur les bords du lac d’Annecy se déroulera les 29 et 30 août 2020.

"C’est sur le plus beau pas de tir du monde, au pied des montagnes et au bord des eaux turquoise du Lac d’Annecy que Martin Fourcade, organisateur de son événement, invitera les meilleurs biathlètes et fondeurs mondiaux à la fin de l’été", ont indiqué les organisateurs dans un communiqué. "Au programme, comme l’an passé, des épreuves internationales "élite" masculines et féminines de biathlon et de sprint en ski-roues (…) et une journée dédiée au grand public, adultes et enfants, avec du biathlon-running."

Je suis vraiment très fier et heureux de pouvoir rassembler à nouveau le monde du ski, en plein été, dans ce cadre magique qu’est Annecy » - Martin Fourcade

Ouverture de la billetterie en Mai 2020 sur http://www.nordicfestival.fr