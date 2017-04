Le match Porsche-Toyota va animer le WEC 2017

Lancé en 2012, le championnat du monde d’endurance entame sa sixième saison ce week-end à Silverstone (Angleterre). Cette année la bataille sera limitée à deux constructeurs en LMP1. Elle semble indécise... et il le faudra pour l'intérêt de la catégorie reine ! Ce sera plus ouvert en LMP2 et en GT.

C’est la rentrée pour les engagés dans le championnat du monde d’endurance. Et comme d’habitude c’est le circuit anglais de Silverstone qui accueille la première manche de la saison. Sur un tracé peu propice à la préparation des 24 Heures du Mans, les teams vont surtout chercher à tester leur fiabilité dans une épreuve de 6 Heures. Et marquer de précieux points au championnat.

LMP1 : avantage Toyota pour la première manche ?

Cette saison 2017 se résumera à un duel Porsche-Toyota. Le constructeur allemand, double champion du monde en titre (2015 et 2016), ne s’est pas simplifié la vie en arrivant sur le sol anglais puisqu’il a choisi de disputer la course avec son kit aéro « faible appui » pour préparer au mieux les deux manches suivantes : Spa Francorchamps et – surtout- Le Mans. Ce qui constituera un désavantage sur cette piste de Silverstone avec ses virages rapides nécessitant une solide charge aéro. Toyota a fait le choix inverse en utilisant pour cette manche inaugurale son kit à appuis élevés. Les TS050 Hybrid devraient donc dominer les 919 dans le mythique enchaînement rapide Maggots-Beckett-Chapel, secteur clé à Silverstone. La victoire semble donc promise à Toyota…. si la fiabilité est au rendez-vous ! Mais le constructeur japonais, resté fidèle à son 2,4 l V6 biturbo, affirme avoir réglé les multiples soucis rencontrés sur son moteur thermique lors du début de la campagne 2016. En particulier au Mans lorsque la panne fatale était survenue à l’amorce du dernier tour….

14h56. La Toyota en panne devant son stand aux 24 Heures du Mans 2016 © Maxppp - Jérôme Fouquet

LMP2 : Alpine face à une concurrence renforcée

Signatech-Alpine a survolé le championnat 2016, mais elle a dû modifier ses équipages avec le départ de Richelmi et la mise à disposition de Nicolas Lapierre pour Toyota à Spa et au Mans. Elle s’est offert un joker de luxe avec Romain Dumas et sinon elle lancera de jeunes pilotes issus de la monoplace. Et l’unique écurie française engagée en WEC s’attend à affronter des adversaires à la fois plus forts et plus nombreux. A commencer par Rebellion qui a fait le choix de quitter l’anonyme catégorie LMP1-L pour retrouver un peu d’adversité. Le team helvétique, qui a pris l’identité « Vaillante », a conservé ses meilleures pilotes (Prost, Piquet, Beche) en y associant quelques pointures comme Bruno Senna et le manceau Julien Canal. D’autres écuries auront aussi les moyens de se couvrir de lauriers, à commencer par les solides russes du G-Drive Racing (33 podiums en 40 départs depuis 2013) ; le team Manor et ses ex pilotes de F1 Jean-Eric Vergne et Vitaly Petrov ou encore le TDS Racing avec l’expérimenté Emmanuel Collard et le jeune, mais rapide, Mathieu Vaxivière. Dans cette catégorie, il faudra aussi surveiller l’adaptation des différents teams aux nouveaux bolides dotés du moteur Gibson V8 4,2 l. Soit un gain de 100 cv environ par rapport aux LMP2 2016 ! A Monza, lors du Prologue, la Signatech-Alpine s’est distinguée avec une V-max de 314 km/h…. et certains envisagent le seuil des 330 km/h au Mans avec les kits aéro adaptés au tracé des 24 Heures ! La gestion des pneus (4 trains/course de 6 Heures au lieu de six l’an dernier) sera capitale avec ces protos survitaminés !

L'Alpine A 470 à Monza lors du Prologue - Renault-sport

GT : enfin une BoP équitable ?

Comme l’an dernier, quatre constructeurs vont se disputer le championnat GT. Si Ferrari a coiffé le titre 2016, c’est Ford qui s’est imposé au Mans. Et cette saison Porsche débarque avec sa nouvelle 911 RSR doté d’un moteur central arrière. L’Allemande sera équipée d’un moteur atmosphérique face à des rivales italiennes et américaines qui ont opté pour la suralimentation. Pour essayer de régler les incessantes polémiques sur la BoP (balance des performances pour niveler les performances), les ajustements ne viendront plus du cerveau humain mais d’un système informatisé. Avec par exemple prise en compte des chronos sur 60 % des meilleurs tours lors d’une course. Cette fameuse BoP génération 2017 pourrait changer la donne pour Aston Martin, qui a pu rester compétitive ces dernières années malgré une Vantage V8 d’une autre génération.

2017 : saison de transition en LMP1

Le brutal retrait d’Audi fin 2016 fait entrer le championnat du monde d’endurance dans une nouvelle ère : fini la course en avant financière et technologique, les deux derniers constructeurs (Porsche et Toyota) devront réduire les dépenses. La première mesure a frappé les kits aéro, il n’en reste plus que deux cette saison contre trois jusque-là. De quoi limiter les coûteuses heures de soufflerie (800 cette saison contre 1 200 en 2016). Le règlement a aussi figé à deux le nombre de systèmes hybrides… alors que Toyota et Porsche avaient lancé les recherches sur un troisième accumulateur de puissance. Des mesures destinées à rassurer un éventuel nouveau constructeur pour l’inciter à rejoindre le championnat. Tous les regards se portent vers Peugeot Sport, cinq ans après le brutal arrêt du programme endurance du Lion. Le patron de PSA Carlos Tavarès a fait d’une « dépense maitrisée » une condition incontournable à un retour. L’annonce du futur règlement (probablement en juin lors des 24 Heures du Mans) sera décisive pour l’avenir de ce championnat. En attendant, avec seulement deux constructeurs en LMP1 (Porsche et Toyota) le WEC traverse une période fragile, sous la menace d’un nouveau départ. Les organisateurs doivent espérer un match Porsche-Toyota équilibré… sous peine d’un championnat soporifique si l’un des deux surclasse son adversaire. Premier enseignement attendu à Silverstone même si Porsche sera forcément pénalisé par son kit aéro inadapté à la piste anglaise.