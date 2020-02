Le médaillé olympique Christophe Lemaitre termine troisième sur le 60m du meeting de Mondeville

Mondeville, France

Le public de la halle d'Ornano de Mondeville le connaît bien, le quadruple champion d'Europe Christophe Lemaître a fait son retour en Normandie samedi 1 février en s'emparant de la troisième place du 60m en 6'71, derrière le britannique Adam Thomas et l'actuel champion de France du 100m Amaury Golitin.

"Je ne suis pas dans une forme qui me permet d'être bon sur 60m, admet l'athlète, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 et Rio en 2016, là je travaille surtout le foncier et le sprint long pour préparer l'été." Car Christophe Lemaitre a pour objectif de revenir avec une breloque autour du cou de l'olympiade de Tokyo qui se déroulera du 24 juillet au 9 août prochain. "On a encore du temps, pas beaucoup mais assez pour bien bosser."