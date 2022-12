Le Meeting d'Athlétisme de Mondeville va prendre de la hauteur au saut à la perche

Le record du Meeting d'Athlétisme de Mondeville n'a plus qu'à bien se tenir. Etabli en 2003 par Romain Mesnil à 5m80, il sera sérieusement menacé lors de la 21e édition de l'épreuve normande le 8 février prochain. Et pour cause. Les organisateurs du Meeting ont annoncé les venues du double champion du monde Sam Kendricks, du vice-Champion olympique Chris Nilsen et de KC Lightfoot. Les trois athlètes ont déjà effacé la barre des six mètres lors de leur record personnel.

Ce plateau d'exception sera complété par la venue de Valentin Lavillenie (record à 5m85) et l'américain Jacob Wooten (5,90 m) qui avait remporté le concours en février dernier.