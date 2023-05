“Le meilleur est à venir” - Frédéric Lequien, directeur du WEC

“Plus de 72.000 spectateurs sur les trois jours, c’est un nouveau record à Spa !”. Frédéric Lequien a le sourire en épluchant les chiffres du 30 avril dernier. Jamais les 6 Heures de Spa-Francorchamps, au calendrier depuis la création du WEC en 2012, n’avaient connu une telle fréquentation côté tribunes. Signe d’une discipline qui a retrouvé une vraie dynamique avec l’arrivée de plusieurs constructeurs. Les chiffres sont parlants : à Spa 13 voitures composaient le plateau Hypercar… contre quatre l’an dernier ! “Les 24 Heures du Mans, édition du Centenaire, seront majestueuses” s’impatiente déjà celui qui est arrivé à la tête du WEC en janvier 2021.

Toyota n’est plus le seul constructeur usine

Depuis 2018, Toyota n’avait plus d’écurie usine face à lui. Le constructeur japonais a donc accumulé les titres sans réelle opposition ni passion populaire. Le championnat n’avait plus vraiment d'intérêt même si Alpine a réussi à entretenir l’illusion jusqu’à la course finale l’an dernier . Cette saison 2023 offre un tout autre visage grâce au nouveau règlement qui a relancé l’Endurance. “Il y a des gens qui ont été très clairvoyants sur l'écriture d'un règlement extrêmement attractif, finalement peu coûteux pour les constructeurs automobiles. Il permet surtout d'avoir beaucoup de liberté en termes de design pour aboutir à des prototypes des voitures de course magnifiques et assez uniques. Le public peut immédiatement s'identifier à une marque” détaille Frédéric Lequien.

La présence de Ferrari en Hypercar, gage d'un engouement populaire en hausse pour le championnat - 2023 FIA WEC FocusPackMedia - Marcel Wulf

Peugeot est arrivé à la mi-saison 2022, suivi par Ferrari, Porsche et Cadillac depuis l’ouverture de la campagne 2023. L’apport de la Scuderia, absente de la catégorie reine depuis tout juste 50 ans, est forcément un sacré bonus. “Ferrari est la marque la plus reconnue, la plus aimée au monde, donc avoir Ferrari dans un championnat comme équipe officielle dans la catégorie reine, c'est quelque chose d'exceptionnel”. La Scuderia a aussi eu la malice de construire la meilleure LMDh du plateau, ce qui en fait l’adversaire numéro 1 de Toyota en vitesse pure, avec pour l’instant de belles batailles en qualifications. Même si l’écart est encore important ensuite en course entre la débutante italienne et l’expérimentée japonaise. “Il ne faut pas oublier les autres, qui vont très très vite progresser et venir challenger l'ogre japonais Toyota” estime le patron du championnat du monde, convaincu que les écarts vont progressivement se resserrer. Les dernières 6 Heures de Spa ont rappelé l’écart entre Toyota et le reste de la meute.

Encore davantage d’écuries et de course en 2024

La croissance du WEC va se poursuivre en 2024 avec les arrivées de BMW, Alpine et Lamborghini. En ajoutant des constructeurs indépendants et des écuries clientes, la liste des Hypercars va considérablement prendre du volume, ce qui pose la question de la place laissée aux autres catégories (LMP2 et GT). “C'est vrai qu'aujourd'hui on a quelques problèmes pour gérer l'abondance. Pour l'année prochaine, il y aura toujours une limite, c'est la place. Dans tous les cas : 62 voitures aux 24 Heures du Mans et 36 ou 37 en championnat du monde pour toute la saison. On n'a pas prévu de limiter très clairement les places pour les constructeurs en Hypercar. On est en pleine réflexion avec la FIA sur la présence de la catégorie LMP2 l’année prochaine. Il faut respecter tout le monde, y compris les équipes privées et les gentlemans drivers qui font partie de l’ADN de l’Endurance” détaille Frédéric Lequien, “c'est vrai que le travail du comité de sélection est extrêmement difficile” reconnaît celui qui pilote le WEC.

Les détails de la saison 2024 seront connus à la veille des 24 Heures du Mans. Au-delà de la liste des engagés, le calendrier sera aussi révélé avec quelques nouveautés. Il est acquis que l’ouverture aura lieu dans un pays encore exotique pour l’Endurance : le Qatar. “ Il y a plusieurs raisons. Ce serait assez caricatural d'enfermer le contrat avec le Qatar à des raisons financières. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, les pays du Moyen-Orient contribuent à la bonne santé du sport automobile. Mais ils ont aussi beaucoup d'enthousiasme, une passion réelle pour le sport mécanique. Ils veulent voir des Grands Prix de Formule 1, ils veulent aussi nous accueillir” explique le patron de l’Endurance, qui a longtemps travaillé dans l’organisation du Dakar. Au-delà de la manche d’ouverture au Qatar, en lieu et place de Sebring (USA), le calendrier remanié du WEC 2024 comprendra aussi une course supplémentaire par rapport à cette saison. Le curseur sera donc porté à huit. Là-aussi une conséquence de la santé retrouvée de l'Endurance.