Le Mérignac Handball, sanctionné de 9 points de pénalité, fait appel

Le club de handball de Mérignac annonce ce mardi 20 décembre 2022 par un communiqué, faire appel de la décision prononcée par la Commission Nationale de Contrôle et de Gestion, de lui retirer 9 points au classement de la Ligue Féminine. Il "conteste la dureté de la décision, tant par l'ampleur de la perte de points totalement disproportionnée que par un plan d'apurement irréaliste au regard du déficit conjoncturel et non structurel du club".

ⓘ Publicité

"Décision déconnectée de la réalité du terrain"

Ses dirigeants ajoutent qu'ils ne peuvent "accepter un plan d'apurement de moins de 18 mois imposé par voie de courriel sans aucune concertation". Car "ce plan met en péril le club, son équilibre sportif et financier". C'est "une décision déconnectée de la réalité du terrain et de l'environnement économique et social du sport féminin et du handball en particulier". Le club de Mérignac rappelle également le soutien réaffirmé des collectivités et partenaires privés.

A la dernière place synonyme de relégation

Avec cette décision de la CNCG le 16 décembre dernier, les Foudroyantes se retrouvent en 13è et dernière position du championnat (synonyme de relégation), malgré leur victoire face à St Amand le week-end dernier. Avec un déficit financier qui serait proche des 180 000 euros, Mérignac est en difficulté depuis la saison dernière. C'est le plus petit budget de la division (presque 1,2 millions d’euros).

Les prochains matches pour le Mérignac Handball, sont fixés au 7 janvier contre Dijon et au 11 janvier à Metz.