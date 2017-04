Le monde de la moto se mobilise pour aider la famille à payer les obsèques de Florian Salles

Le milieu des motards prouve une nouvelle fois qu'il sait être solidaire : pour aider les parents de Florian Salles à payer les obsèques de leur fils, ses amis lancent une collecte sur internet ce mardi. Le jeune pilote de motocross normand est mort après une chute sur un circuit ce week-end.

Florian Salles s'est tué dimanche après-midi lors du championnat de Normandie de motocross qui se déroulait sur le circuit de Berthouville dans l'Eure. Une nouvelle qui a plongé dans le désarroi la petite commune d'Ondefontaine dans le Calvados, d'où était originaire le jeune pilote de 23 ans, et le club de Basly où il était licencié. Pour aider ses parents dans ces moments particulièrement difficiles, ses amis ont choisi le financement participatif à travers le site leetchi.com. Un appel entendu : vous êtes déjà plus de 150 à avoir participé financièrement ce mardi après-midi.

Un coureur d'exception avec un cœur d'or, toujours souriant, toujours heureux

"Montrons notre soutien à notre famille qu'est le moto-cross. On sait combien c'est cher un enterrement et combien c'est dur . A nous de les aider comme on peut. On t'aime titi #89" peut on lire sur le site internet sous le titre "soutien pour la famille de titi salles." Les dons n'ont pas tardé à affluer, tout comme les messages de soutien à la famille : "Nous pensons beaucoup à vous dans ces moments difficiles", "un coureur d'exception avec un cœur d'or, toujours souriant, toujours heureux", "ma participation est modeste mais mon mari et mes fils veulent également participer" ou encore "un bel élan de solidarité", voilà quelques-uns des mots qu'on peut lire sous le compteur de dons. Les obsèques de Florian Salles devraient avoir lieu ce samedi à Aunay-sur-Odon (Calvados).