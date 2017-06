Le mondial de La Marseillaise à pétanque fait le plein !

Les plus grands joueurs et joueuses de la planète pétanque rêvent d'inscrire un jour leur nom au palmarès. Déjà 450 inscrits de plus par rapport à la même date l'année dernière. L'édition cette année, la 56e de l'histoire, a lieu du dimanche 02 au vendredi 07 juillet prochains.

Un prix Marcel Pagnol

Pierre Guille, le nouveau président du Mondial La Marseillaise à pétanque

Parmi les nouveautés cette année : les demi-finales et la finale vont cette fois avoir lieu.. non plus sur le Vieux port mais.. sur le parvis du Mucem !

Déjà 16 nations sont inscrites. Notamment le Sénégal, la Suisse, la Suède, mais aussi les Etats-Unis, le Bénin, la Tunisie et même.. l'Australie, avec un candidat !

Nicolas Pagnol, le petit-fils du grand Marcel, s'associe à la compétition cette année, avec la création d'un prix Marcel Pagnol. Il va récompenser le pays et le département qui oeuvrent le plus pour la promotion de la pétanque. Un mariage on ne peut plus naturel, selon lui

"C'est un sport à la portée de tous. Et l'oeuvre de Marcel, c'est une oeuvre à la portée de tous. Une oeuvre populaire. Pas populiste ni populeuse, une oeuvre à la portée de tous." Nicolas Pagnol

Nicolas Pagnol, petit-fils de Marcel

Cette année, c'est ainsi le Cambodge qui sera récompensé.

L'élite féminine est également attendue au rendez-vous, comme chaque année. Mais aussi, des têtes d'affiche comme l'actrice Ariane Ascaride, les réalisateurs Robert Guédiguian et Moussa Maaskri, l'architecte Rudy Ricciotti, Patrick Bosso, l'ancien handball international Jackson Richardson, Mathieu Madénian, Jean-Pierre Foucault, Jean-Pierre Castaldi, et même Chico et les Gipsy Kings...

Pour vous inscrire, l'adresse Internet : http://www.mondiallamarseillaiseapetanque.com/.

Vous pouvez aussi vous inscrire (en précisant le concours, le nom du capitaine et en envoyant un chèque de 18 euros) par courrier à l'adresse suivante : La Marseillaise, 17-19 cours d'Estienne d'Orves, CS 81862 - 13221 Cedex.