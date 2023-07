Le Mondial La Marseillaise à Pétanque est maintenu, mais le parc Borély fermera à 17h

Le président délégué du Mondial la Marseillaise à Pétanque est soulagé. Pierre Guille pourra lancer ce dimanche comme prévu la plus grande compétition de pétanque au monde, à Marseille, avec plus de 12.000 joueurs et 4.000 équipes engagées, venant du monde entier. **"**On a réussi à maintenir le Mondial dans des conditions particulières. On ne prend aucun risque, la sécurité du site est renforcée", explique l'organisateur sur France Bleu Provence.

En effet, avec les violences des deux nuits précédentes à Marseille, le Mondial a demandé une dérogation pour que les parties de pétanque puissent se terminer après 17h au parc Borély, alors que depuis deux jours, c'est l'heure à laquelle le centre-ville commence à se barricader, les commerces ferment et les transports prennent leurs derniers passagers à partir de 18h .

Fermeture des portes du parc Borély à partir de 17h

La compétition pourra donc commencer comme prévu à 9h15 ce dimanche.

Elle se déroulera normalement, mais le grand public ne pourra plus accèder au parc Borély à partir de 17h. Les portes du parc seront fermées pour ceux qui voudraient y entrer. Ceux qui sont à l'intérieur (public ou joueurs) pourront en sortir et les parties en cours se joueront jusqu'à la fin, même en soirée.

"On s'est adapté au dernier moment, mais on est assez contents et assez fiers de ce qu'on a réussi à faire", confie Pierre Guille car "quand on voit les sourires des gens, c'est un vrai bonheur".