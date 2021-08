Jeux Paralympiques à Tokyo : le Montluçonnais Yannick Bourseaux à l'assaut du paratriathlon

Turin en 2006, Vancouver en 2010, Rio en 2016 et Tokyo en 2021. La parcours paralympique de Yannick Bourseaux est dense. La discipline dans laquelle il va concourir est en revanche récente dans l'histoire paralympique. Le paratriathlon a fait son entrée aux Jeux à Rio.

Le dimanche 29 août (9h heure locale, environ 2h heure de Paris), Bourseaux et ses rivaux se disputeront le deuxième titre paralympique de l'histoire.

De son propre aveu loin d'être grandissime favori, le Bourbonnais n'est pas inquiet : la vie lui a déja réservé de bien mauvaises surprises. Alors pourquoi pas une bonne à Tokyo !

Il y a vingt-cinq ans, Yannick Bourseaux n'aurait certainement pas imaginé disputer des Jeux Paralympiques. Alors membre des équipes de France cadet puis junior de triathlon, un grave accident de vélo en 2004 marque la fin de sa carrière chez les valides.

Après la perte d'une partie du plexus de son bras droit, une reconversion express et réussie dans le para ski nordique, puis récemment dans le para triathlon, le Bourbonnais pensait en avoir fini avec les galères. Raté.

J'aborde ces Jeux après une année 2021 faite de multiples embûches : une angioplastie et la pose de cinq stents le 8 avril à cause de coronaires obstruées à plus de 90%. Le 26 juin j'ai eu un accident de vélo lors d'un triathlon à cause d'une moto ouvreuse.