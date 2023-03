Le Montpelliérain Mohamed Kani défend sa ceinture européenne : "Je boxe comme si j'étais le challenger"

Le boxeur de Figuerolles âgé de 32 ans défend ce samedi son titre européen dans la catégorie welters au FDI Stadium. Mohamed Kani affrontera l'Italien Pietro Rossetti. Interview.

Quel a été votre quotidien depuis la première victoire sur la scène européenne, en octobre ?

Depuis ce combat, j'ai pris un peu de repos. J'en avais besoin, après une grosse prépa. Ensuite, j'ai repris le sport pour m'entretenir, j'ai fait quelques sparrings. Après, on est entré en négociation pour la défense de mon titre. Quand j'ai su que je le défendrai le 11 mars, je me suis remis en prépa à Figuerolles, avant de partir sur Villeurbanne.

Pour la défense du titre, vous étiez contraint pas un calendrier, n'est-ce pas ?

C'est ça. Au niveau national, c'était tous les quatre ans, quand j'étais champion de France. Au niveau européen, c'est tous les six mois. L'adversaire est décidé en fonction du classement européen. Là, c'est l''italien Pietro Rossetti qui m'a été désigné. On n'a pas le choix de l'accepter ou non.

Vous le connaissez ?

Non, je ne le connais pas. Il ne me connaît pas non plus. J'ai regardé un peu ses vidéos. C'est un très bon boxeur. Ils ont à peu près le même style, lui et le précédent, ce sont deux boxeurs qui aiment attaquer, ce que je comprends. Ils viennent à l'extérieur, c'est donc à eux de fournir le plus d'efforts. Il faudra que je sois dur et déterminé pour l'empêcher de faire sa boxe, de me marcher dessus. Je suis quand même habitué à ça, cela ne va pas me surprendre. Moi, c'est plus technique et vitesse. On a vraiment deux styles différents, mais entre le premier et celui-là, il n'y a pas une grosse différence, si ce n'est que l'italien est peut-être mieux organisé dans sa boxe.

Adaptez-vous votre boxe à l'adversaire ?

Il y a un peu des deux. Je reste focus sur ma façon de boxer, quand même, parce que je ne peux pas me permettre, sur douze rounds, de faire une boxe qui n'est pas la mienne. Après, on s'adapte et on fait quelques réglages par rapport à l'adversaire, mais en général, je garde ma boxe.

Votre vie a-t-elle changé, avec cette ceinture ?

Je suis un peu plus sollicité, c'est plaisant. Après, je suis quelqu'un de très simple. Je continue à travailler, j'ai toujours ma petite vie. Au niveau de la boxe, j'ai pas mal de propositions. D'avantage de sponsors s'intéressent à moi. C'est aussi plaisant de savoir qu'à Montpellier, dans le département et même au niveau national, je suis assez reconnu. Sur le premier combat, il y a eu un engouement. C'était la première ceinture européenne à Montpellier. Les gens étaient contents. Pour la deuxième, je pense que ce sera encore mieux. Avec le bouche à oreille et les réseaux sociaux, ça va très vite. Je pense qu'il y aura encore plus de monde.

La pression est-elle différente quand on est chassé, après avoir été chasseur ?

Pour moi, même si je suis champion, après la pesée, la ceinture reste vacante. Elle n'est ni à moi, ni à lui. Il faut qu'on aille tous les deux la chercher. Je me mets dans cet état d'esprit là, pour être très performant. En boxe, ça peut aller très vite. On ne peut pas se permettre de dire "je suis champion, donc je vais faire le minimum pour assurer la ceinture". Moi, je boxe vraiment comme si j'était le challenger. Je le fais à fond, et ce sera comme ça jusqu'à la fin de ma carrière.

Quelles portes vous ouvriraient une victoire ?

J'ai pas mal d'objectifs. Comme tous les boxeurs, j'aimerais être champion du monde. Après, je suis quand même réaliste parce que c'est très élevé au niveau mondial, mais je m'en donne les moyens. Aujourd'hui, être au niveau européen, c'est déjà pas mal. C'est beaucoup d'années de boxe, ça fait vingt ans, et il y a beaucoup de sacrifices pour en arriver là. Je fais étape par étape, je reste pour le moment concentré sur la défense de ce titre. Après, je verrai avec mon promoteur. Il y a plusieurs fédérations mondiales. Demain, peut-être que le détenteur d'une ceinture souhaitera me rencontrer. Plusieurs portes peuvent s'ouvrir à moi. Maintenant, je ne reste pas focalisé sur le monde. Et je devrai peut-être aussi la défendre une fois de plus. On ne sait pas comment les choses peuvent évoluer.

Les Jeux olympiques, ça vous fait rêver ?

Beaucoup de pros s'y remettent. Moi, perso, même si c'est peut-être la plus belle compétition pour un boxeur, j'ai décidé de quitter le niveau amateur pour passer professionnel. Ce sont deux styles différents. Je me vois mal revenir sur une boxe amateur. Le nombre de rounds et le rythme ne sont pas les mêmes. Donc non, je ne suis pas intéressé par les JO.