Le Mosellan Quentin Bigot décroche la médaille d'argent aux mondiaux d'athlétisme à Doha

Moselle, France

La première médaille Française aux championnats du monde d'Athlétisme à Doha est Mosellane ! Quentin Bigot, originaire d'Hayange décroche la médaille d'argent ce mercredi soir. Le cheminot de 26 ans a réussi à lancer le marteau à 78,19m à son 4ème essai. La médaille d'or est autour du cou du Polonais Pawel Fajdek (80,51m), désormais quadruple champion du monde.

Locomotive pour les Français à Doha

Quentin Bigot était confiant avant ces championnats du monde, il déclarait il y a quelques jours sur France Bleu Lorraine qu'il visait un podium "pour faire mieux qu'à Londres en 2017". Il signe un authentique exploit: jamais un Français n'avait remporté une médaille à des championnats du monde masculin.

"Un rêve"

C'est la plus grande performance de la carrière de Quentin Bigot licencié à l'Athlétisme Metz Métropole. "J'ai l'impression d'être d'être dans un rêve" déclare le lanceur de marteau à France Bleu Lorraine, "je pouvais difficilement faire mieux". Le Mosellan estime "ouf de rentrer dans l'histoire du marteau"

Quentin Bigot espère que cette médaille "va faire du bien à notre discipline, qu'on arrête désormais de nous mettre dans des stades annexes, en début ou en fin de programme"

"Je suis clean"

A Doha, Quentin Bigot a signé son meilleur lancer depuis son retour de suspension (78,58m en 2014). Il avait été contrôlé positif a 2 substances interdites en 2014 et avait écopé de 2 ans de suspension entre 2014 et 2016. Bigot était revenu à la compétition en 2016, aujourd'hui il estime "avoir tiré les leçons du passé dès la première année de suspension". L'athlète d'Hayange est "clean depuis des années et il n'y a plus de souci de ce côté là".

Salué par la ministre

La ministre des sports, Roxana Maracineanu a salué la belle 2ème place de Quentin Bigot mais aussi la médaille de bronze du Champenois Pascal Martinot-Lagarde sur 110m haies.

Il va remonter dans son train

Quentin Bigot rentre à Metz mercredi pour reprendre son travail et les commandes d'un train Luxembourg-Vitry-le-François. Il est conducteur de train de fret pour une filiale de la SNCF.