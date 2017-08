Le Mosellan Quentin Bigot, une chance de médaille pour la France aux championnats du monde d'athlétisme

Les championnats du monde d'athlétisme 2017 ont lieu à Londres du 4 au 13 août. Le Mosellan Quentin Bigot, champion de France de lancer de marteau, est une chance sérieuse de médaille. le sportif se veut confiant.

La France fera t-elle mieux aux championnats du monde d'athlétisme 2017 à Londres qu'elle ne l'avait fait à Pékin en 2015 avec deux médailles de bronze? Si le directeur technique national de l'athlétisme français Patrice Gergès n'a pas fixé d'objectif de médailles à la délégation tricolore, l'espoir demeure, surtout dans le lancer de marteau. Avec un record de France au lancé à 77,87 m acquis en février le Mosellan Quentin Bigot est dans les meilleurs dispositions.

Je ne me suis jamais sentie aussi bien avant un championnat".

Exit les pépins physiques, "Ce qui ne m'était jamais arrivé", ironise t-il. L'athlète de 24 ans est "satisfait" de ses performances à l'entraînement, "ça laisse présager quelques mètres en plus", comprendre: accrocher le podium? " Je n'ai pas eu de performance de pointe, une majeure ces dernières semaines, préfère t-il tempérer, mais tout peut se jouer". Les phases qualificatives débutent le 9 août; tout se jouera deux jours plus tard, le 11, pour savoir qui décrochera l'or, l'argent ou le bronze.

Un professionnel amateur

Si la victoire est au bout, elle n'en sera que plus belle. Quentin Bigot n'est plus sportif professionnel depuis 2014. Il ne vit pas du sport et travaille comme conducteur de train à temps partiel.

C'est sûr, que face à mes adversaires qui sont des pros, j'ai mois de temps pour m'entraîner".

Une niveau sportif qui requiert 18 à 26 heures par semaines, sans compter les séances de récupération. "Mais cela me fait aussi du bien de travailler. Je peux sortir de ma bulle de sportif, penser à autre chose, voir d'autre gens".

Une activité qu'il exerce à temps partiel, mais qui lui dicte un calendrier dantesque. L'Hayangeois espère que son employeur pourra lui moduler encore un petit peu plus son temps de service afin d'être au mieux pour les compétitions futures, en ligne de mire, les jeux olympiques de Tokyo, en 2020.

