Le motard niçois Fabio Quartararo prolonge son contrat avec Yamaha

L'idylle se poursuit entre Fabio Quartararo en Yamaha ! La firme japonaise annonce ce jeudi la prolongation de deux ans du contrat qui lie les deux parties et qui est couronnée de succès jusqu'ici, avec comme fait de gloire ce titre de champion du monde décroché la saison dernière.

Le niçois laissait planer le doute

Fabio Quartararo était dans le doute ces derniers mois : "Je pousse énormément Yamaha pour avoir des évolutions, pour essayer d'être au niveau des autres, parce que là on est un petit peu en arrière" déclairait le jeune prodige à l'AFP le mois dernier. Il a bien sondé la concurrence, et décide donc de prolonger l'aventure : "Yamaha a cru en moi dès le début, et c'est quelque chose que je ne prends pas à la légère." Une décision en conclusion de longues négociations toutefois. La marque japonaise assure d'ailleurs qu'elle investira dans le futur pour développer sa monture, et ainsi viser de nouveaux titres.