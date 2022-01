Yonne : le motard sénonais Axel Maurin va rouler au bioéthanol en 2022

Une révolution pour Axel Maurin : le motard sénonais va faire rouler sa Yamaha au bioéthanol ! Le nouveau règlement 2022 de la Fédération Française de Motocyclisme autorise en effet l'utilisation de boîtiers additionnels à celui de la marque de la moto pour faire fonctionner la machine avec du biocarburant. Depuis ce week-end et jusqu'à mardi, le pilote teste donc sa nouvelle moto au bioéthanol sur le circuit de Carthagène, en Espagne. L'Icaunais pourrait ainsi devenir l'un des premiers pilotes professionnels à rouler écoresponsable en compétition.

"Ça se résume avec un boîtier en série qu'on va ajouter au boîtier originel de la moto et qui va prendre en compte les calculs du biocarburant, explique Axel Maurin, démarché par un professionnel du secteur lors du dernier Bol d'Or en septembre 2021. Ça sera l'essence du commerce qu'on peut avoir quasiment toutes les stations."

Un carburant cinq fois moins cher

En termes de performance, la Yamaha du pilote icaunais ne devrait pas souffrir du passage au biocarburant, elle pourrait même "gagner 10 à 15 chevaux." Le 4e du dernier championnat de France Superbike, qui reprend fin mars, va aussi économiser de l'argent. "C'est quand même un carburant qui est moins cher, moins taxé, parce qu'on va être un tout petit peu en dessous d'un euro. Et pour une essence compétition classique, on va être à quasiment cinq euros le litre. Il y a donc un intérêt aussi dans le budget de la saison."

Mais c'est surtout écologiquement que le bioéthanol fait la différence pour Axel Maurin. "On réduit quand même de 50 % les émissions de CO2 et de 90 % les émissions de particules. Et ça permet d'avoir un comportement éco-responsable dans le sport mécanique, ce qui ne serait pas forcément la première idée à laquelle on pense." C'est donc fin mars, au Mans, pour le début de la saison de Superbike, qu'on pourrait voir Axel Maurin rouler au vert !