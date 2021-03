Léon Marchand : la route de Paris 2024 passe par les États-Unis

C'est un grand espoir, si ce n'est le plus grand de la natation française pour les années à venir. À seulement 18 ans, le jeune Toulousain a fait carton plein ce week-end au meeting de Marseille. Vainqueur du 200 mètres papillon, Léon Marchand a également raflé la mise sur le 400 mètres quatre nages. Tout en battant au passage le record de France en 4'14''97.

Léon Marchand est donc qualifié pour les championnats d'Europe à venir, avant de s'attaquer à un objectif encore plus grand, celui des Jeux Olympiques de Tokyo prévus pour cet été. Entretien avec le jeune champion de France, ainsi qu'avec Michel Coloma, le directeur sportif des dauphins du Toec.

France Bleu Occitanie : ce record de France sur le 400 mètres quatre nages, c'était un objectif en arrivant à Marseille?

Léon Marchand : Ça vient un peu comme ça, j'étais bien en forme. Je me suis bien amusé pendant ma course, j'ai pris du plaisir et en plus le temps vient avec.

Super week-end pour vous Léon, mais aussi pour le club du Toec?

Michel Coloma : C'est un week-end très riche, avec une vingtaine de nageurs qui représentaient le club à Marseille. À l'arrivée, on a six qualifiés pour les championnats d'Europe (en mai à Budapest), là-aussi un record. Et si un nouveau nageur ou nageuse se qualifie pendant les championnats de France pour les Jeux Olympiques (mi-juin à Chartres) , cela fera dix olympiades d'affilée que les nageurs toulousains fournissent les rangs de l'équipe de France et quarante ans d'olympisme, c'est pas rien.

Léon Marchand, vous n'êtes pas tombés dans la piscine par hasard... Votre mère, Céline Bonnet a déjà fait les Jeux, votre oncle également. Est-ce qu'on vous a poussé à poursuivre cette voie?

L.M : Au contraire, ils m'ont bien laissé tranquille pour mon projet, ils m'ont même averti des sacrifices à faire. C'est plutôt un avantage pour moi, ils ont connu le haut niveau. Et puis surtout, je fais ce que j'aime sinon ça ne marcherait pas.

Quel objectif pour vous aux championnats d'Europe?

L.M : J'y vais surtout pour m'amuser, c'est ma première équipe de France en grand bain. Je vais pouvoir faire mes courses de spécialité et voir la concurrence internationale. J'y vais un peu plus en détente avant d'attaquer les championnats de France trois semaines après (le seul moyen de prendre un ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo cet été).

Que faites-vous à côté au quotidien?

L.M : Je suis en première année de licence d'informatique à l'université Paul-Sabatier à Toulouse. C'est juste pour un an puisque j'ai un projet à côté pour les États-Unis. Cela fait plus d'un an que je suis dessus, je pars pour l'université Arizona State à Phoenix. J'ai déjà eu un contact avec les coachs, les nageurs sur place. Il semble qu'il y ait une bonne ambiance, très familiale et ça m'a bien plu. Je pars normalement mi-août pour la rentrée 2021.

Avec comme futur coach Bob Bowman, l'ancien entraîneur de la légende Michael Phelps. Ça aussi, ça a pesé dans la décision?

L.M : Carrément ! Je pense que c'est une chance de travailler avec lui pour tout mettre de mon côté. Les contacts que j'ai eu ont été très sympas. C'est un peu la cerise sur le gâteau, le bonus d'une carrière. Il y en a plein des nageurs qui n'ont pas eu cette chance, et moi je prends cette chance. Dans tous les cas, ce sera une expérience en plus.

Pourquoi pas y rester plusieurs années, peut-être jusqu'à Paris 2024... C'est quoi, votre rêve ultime?

L.M : De base, mon contrat dure sur quatre ans à l'université. Après bonne question, pourquoi pas m'installer là-bas. L'objectif, c'est Paris 2024 pour ramener l'or olympique.

Léon Marchand, l'invité de l'émission 100% Club du lundi 22 mars. Une émission quotidienne à retrouver tous les soirs de la semaine sur France Bleu Occitanie.