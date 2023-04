Le nageur toulousain Léon Marchand décroche deux nouvelles médailles d'or aux Etats-Unis

On n'arrête plus le nageur toulousain. Léon Marchand déjà victorieux sur le 400 m 4 nages, s'impose sur le 200 m papillon et le 200 m brasse de Westmont aux Etats-Unis.

Léon Marchand n'a que 21 ans et rafle les médailles. © Maxppp - Steven Garcia Deux victoires de plus pour le nageur toulousain Léon Marchand. Au lendemain de sa victoire sur le 400 m 4 nages au Pro Series de Westmont près de Chicago, le prodige de 21 ans s'est imposé ce matin sur 200 m papillon (1'55''58) et 200 m brasse (2'10''52).