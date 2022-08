Le nancéien Benjamin Choquert vise une médaille par équipe sur le marathon des championnats d'Europe

Un Nancéien engagé sur le marathon aux championnats d'Europe d'athlétisme à Munich, en Allemagne, ce lundi 15 août. 42,195 km à parcourir pour Benjamin Choquert, l'athlète du Nancy Athlétisme Métropole qui fait partie des coureurs de l'équipe de France. Benjamin Choquert dont le record personnel sur marathon est de 2 heures 9 minutes et 29 secondes réalisé en février dernier à Séville.

A Munich, l'objectif sera avant tout collectif explique Benjamin Choquert : "on cherche à aller chercher une médaille par équipe et ce sont les trois meilleurs chronos qui comptent. J'ai beaucoup enchaîné depuis juin et je ne suis pas sûr qu'une place en individuel sera vraiment jouable. Je vais tenter [...] C'est une course qui peut se gagner en 2h08 ou 2h09, ce sont les chronos que je suis capable de faire".

Au delà de la distance et de la concurrence, il faudra gérer la chaleur. Le départ est prévu à 11h30 bien plus tard qu'à l'habitude. Ce sera une donne à prendre en compte, poursuit Benjamin Choquert : "on est plutôt habitué à partir à 8h ou 8h30. Il faudra beaucoup s'hydrater. Cela nivelle plutôt la performance, il ne devrait pas y avoir un chrono très rapide. C'est dangereux de partir très fort. Il faudra être malin."