Le Neubourg : un tournoi international de tennis féminin, le public est déjà conquis

Un tournoi international de tennis féminin a lieu au Neubourg (Eure). Et c'est une première dans l'histoire de la commune de 4.200 habitants. Soixante-dix joueuses qui viennent de partout dans le monde, pour le plus grand bonheur d'un public majoritairement sportif.

"Neubourg c'est une ville sportive", commence d'emblée Bruno Tonel, le directeur du club de tennis de la ville et organisateur de cet événement d'envergure : un tournoi international de tennis féminin. Dans cette petite ville de l'Eure de 4.200 habitants. "Un vélodrome, un hippodrome, quatre terrains de tennis, une piscine, trois salles de sport et il y a tout ça parce que les gens d'ici ont envie de faire du sport. Ils adorent ça. C'est merveilleux !", poursuit Bruno Tonel. Et le public a bien montré sa passion pour le sport en occupant les gradins de ce tournoi de tennis.

"Le Neubourg à Roland-Garros ça pourrait être chouette"

Le tournoi est un 80.000 dollars ITF. "La grande gagnante remportera 12.000. Je pense qu'en France pour avoir un tournoi de cette envergure-là il faut aller à 600/700km au sud à Cagnes-sur-Mer", explique Bruno Tonel. Soixante-dix joueuses du monde entier âgées de 18 à 35 ans, 54 en simple et 16 en double participent à ce tournoi. Parmi les plus connues, Danka Kovinic (63e mondiale, Monténégro). Les Françaises Océane Dodin (106e) et Harmony Tan (128e) sont également de la partie.

"Ca bouge au Neubourg, ça change. Il y a des allées et venues depuis quelques jours c'est vrai et j'avoue que c'est sympa", sourit Josiane à France Bleu Normandie. Elle habite juste en face du tournoi. "C'est bien pour les enfants, qu'il y ait du sport. On a peut-être des futurs champions ici, le Neubourg à Roland-Garros ça pourrait être chouette", poursuit-elle tout sourire.

Le reportage de la rédaction.

De son côté, Charles-Etienne a fait une soixantaine de kilomètres pour venir assister au tournoi. "_On a reçu des flyers dans notre club de tennis dans l'Orne et nous voilà aujourd'hui. Au début ça nous a surpris parce que l'on pensait que ce genre de tournoi c'était surtout dans des grandes ville_s", explique-t-il.

"C'est incroyable, il y a de grandes joueuses, de très haut niveau, beaucoup de spectacle avec du suspens. Tout est là pour passer une très bonne journée", poursuit-il. Parmi les grandes joueuses et les prometteuses, il y a notamment la Normande Alice Robbe.

"Amener plus de jeunes filles et garçons au tennis"

"Là on revient de Lisbonne et on se retrouve au Neubourg", sourit la joueuse de tennis. "C'est franchement très agréable de jouer ici à la maison. On voyage toute l'année donc quand on peut jouer pas très loin de chez soi c'est très sympa", ajoute Alice Robbe.

Bruno Tonel, l'organisateur du tournoi explique pourquoi il a voulu un tournoi 100% féminin.

Un tournoi 100% féminin. "On a envie avec ce tournoi d'amener plus de monde, plus de filles et de garçons au tennis et de leur faire découvrir cette passion que j'ai", se réjouit Stéphanie Foretz la directrice du tournoi de tennis. "En tant qu'ancienne joueuse, ça compte et puis on fait aussi ce tournoi pour attirer les meilleures joueuses françaises, normandes. C'est pour le tennis féminin français", conclut-elle.