Le Niçois Fabio Quartararo à la défense de son titre mondial en Moto GP

Il y a un an, Fabio Quartararo entamait la conquête de son titre mondial en remportant le grand prix du Qatar, avec le succès qu'on connaît, et juste devant un certain Johann Zarco, l'autre Azuréen supersonique. Il va tenter de récidiver l'exploit à partir de ce dimanche.

Un nouveau statut à digérer et assumer

Ces derniers mois, la célébrité de Fabio Quartararo a largement dépassé la sphère des mordus de moto. Demandé par tous les médias, égérie d'une marque de vêtements, adulé par les enfants. Il n'est pas encore Kylian M'Bappé mais il est déjà entré dans une dimension inédite pour les pilotes français jusqu'ici. Il est très attendu, et pourtant il assure qu'il aborde cette saison comme la dernière : "Je ne pense pas à défendre mon titre, mais à gagner un titre".

Une moto pas aussi rapide que la concurrence

Pour rééditer l'exploit, il devra pousser sa Yamaha jusqu'à ses limites extrêmes, puisqu'il l'a suffisamment dit ces jours : sa moto est moins rapide que la Ducati de l'Italien Francesco Bagnaia, son plus grand rival l'an dernier. Il a réussi une fois l'exploit de décrocher le titre avec une machine déjà moins rapide, le faire deux fois serait assurément la marque d'un très grand.