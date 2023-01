Le Nîmes Urbain Trail : trois passages dans les arènes de Nîmes cette année !

Les mollets vont chauffer, et les genoux grincer ! Mais vous serez encore plus fiers de vous ! Le NUT 2023, le Nîmes Urbain Trail annonce la couleur : cette année, les participants sont gâtés. Encore plus que d'habitude : "Ce n'est pas un, ni deux, mais trois passages dans les gradins des arènes de Nîmes qui attendent les participants cette année. Un final explosif pour les jambes réduites en bouillie (ou pas), mais quel plaisir pour les yeux".

Pour être plus précis encore, et vous donner l'eau à la bouche : "Avant d'arriver au bout du périple NUT, vous aurez droit à : une entrée magistrale par la Porte des Consuls, des escaliers inédits et l'impression même pour les locaux de (re)découvrir leurs Arènes, à des vues imprenables sur l'amphithéâtre romain, Et ce finish plongeant sur le parvis des Arènes, ébloui par les lumières et les fumigènes".

Pour vous inscrire, tout est disponible ici.

Au programme : trois distances running en 2023 (8 km / 14 km / 22 km) et une rando (8 km).

Le NUT séduit chaque année plus de 6.000 candidats en provenance de toute l'Europe.