Le Touquet-Paris-Plage, France

Il a sauté de sa moto et levé les deux bras en l'air. Milko Potisek heureux, soulagé, comme libéré après cette première victoire à l'Enduropale. Une victoire méritée et un succès incontestable pour le nordiste de 28 ans.

Potisek devant du début à la fin

Un succès sans appel d'abord car Potisek a mené la course quasiment de bout en bout. Si Victor Brossier le nordiste a remporté le holeshot à Stella Plage, c'est ensuite Milko Potisek qui a immédiatement pris le contrôle de la course. Il n'a été doublé qu'une seule fois par le picard Richard Fura. Mais à part cet intermède, Potisek était devant, avec toujours une avance assez confortable : d'abord sur Fura, ensuite sur Watson, le britannique qui lui a quand même mis un peu de pression dans la dernière demi-heure. Mais Potisek n'a jamais tremblé, il a continué à voler sur le sable et à bien gérer sa mécanique.

Première réaction de Milko Potisek après sa victoire Copier

"Le nom de Potisek de nouveau en haut de l'affiche"

Et cette victoire elle est aussi totalement méritée. Parce que Milko Potisek a connu beaucoup de désillusions au Touquet : abandon sur casse moteur il y a deux ans, et plusieurs victoires tutoyées (2e en 2013, 3e en 2011 et 2012) sans jamais être touchées. Potisek n'est donc plus le chat noir ! Et puis il y a évidemment l'histoire familiale des Potisek. Milko est le cousin de Tim, grand champion de moto (double vainqueur au Touquet) et décédé en 2009 lors d'un accident à l'entraînement à Loon Plage : "Le nom de Potisek revient en haut de l'affiche, ça me fait vraiment plaisir, a déclaré Milko Potisek. Et enfin je gagne au Touquet, enfin !"