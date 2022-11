Le nouveau défi de l'athlète lorrain Théo Curin en Argentine reporté à cause des conditions météo

Le champion paralympique lorrain Théo Curin va devoir encore attendre pour réaliser son nouveau défi XXL : la course Santa Fé-Coronda, en Argentine. Le Lunévillois quadri amputé devait s'élancer dimanche 13 novembre, mais le départ a été repoussé à mardi à cause des mauvaises conditions météo.

Un report frustrant pour Théo Curin, qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux. "On a envie d'une chose, c'est de nager, de faire cette fameuse course. Mais je suis bien accompagné, on se ressource un maximum." S'il réussit son challenge, il sera le premier athlète paralympique à terminer cette course légendaire, l'une des plus difficile au monde .