Le nouveau triomphe d’Alpine aux 24 Heures du Mans

Ils étaient venus avec de grande ambitions et c’est avec le sentiment du devoir accompli que les membres de l’écurie Alpine ont pu célébrer leur succès : en remportant les 24 Heures du Mans la marque normande s’est aussi octroyée le titre mondial LMP2.

“25 heures de dingue” - Philippe SINAULT - team manager

Alpine a d’abord dû batailler pendant neuf heures, roues contre roues, contre l’écurie russe G-Drive Racing. “C’était incroyable, on se battait seconde contre seconde” sourit Nicolas Lapierre, le pilote numéro 1 du team. Il en regrette presque la panne survenue chez l’adversaire : “ dommage qu’ils aient eu ce problème. Après on fait la course un seul seul et c’est toujours stressant”.

Le match Alpine (voiture bleue) G-Drive (voiture orange) d'une intensité exceptionnelle - Signatech-Alpine

En luttant à un rythme démentiel pour rester en tête de la course, le duo Alpine / G-drive Racing a en effet semé la concurrence. Et l’écurie française s’est retrouvée seule avec deux tours d’avance quand son adversaire a dû rentrer aux stands, sa mécanique n’ayant pas tenu le rythme dimanche en milieu de matinée. “On se fait plein de scénarios catastrophes dans les dernières heures et c’est terrible. On sort de 25 heures de dingue, parce que la première heure est déjà sous tension” analyse Philippe Sinault, directeur du team depuis 2013. Son bilan sur cette période prend un peu plus d’épaisseur : l’entité Signatech-Alpine compte désormais trois victoires au Mans et deux titres mondiaux dans cette catégorie LMP2 où elle est devenu la référence.

La mécanique contre Pierre Ragues et Nicolas Jamin.

Les supporters normands ont aussi pu observer l’ascenseur émotionnel vécu par Pierre Ragues et Nicolas Jamin. Une crevaison dès la quarantième minute de course (pour se retrouver 61e et dernier du classement) puis une remontée assez exceptionnelle jusqu’au neuvième rang au général. Mais la mécanique s’est encore acharnée sur le team avec une biellette cassée dans la dernière heure ! L’écurie finit donc 12e du général et 7e de la catégorie LMP2. “Très compliqué parce qu’on est mal dès le début en perdant deux tours." souligne Ragues. "Puis on a poussé tous les trois pour revenir jusqu’à la cinquième place de la catégorie. Mais il y a eu ce deuxième coup du sort” se désole le pilote caennais.

Deux arrêts aux stands imprévus ont plombé la course de Pierre Ragues et Nicolas Jamin - @autowebbb-Eric Fabre

“L’équipe a été exceptionnelle, les mécanos ont fait des ravitaillement de dingues. Pour l’essence, les pneus, la réparation” souligne Nicolas Jamin, à la fois déçu et heureux : “La remontée était exceptionnelle à vivre. C’est vraiment la plus belle course au monde. Si je dois la refaire dès demain pas de problème” souligne le Rouennais, qui découvrait le circuit sarthois.

