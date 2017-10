Le numéro mondial du concours complet Michael Jung sera finalement aux 4 étoiles de Pau

A une semaine du début du 4 étoiles de Pau, cerise sur le gâteau, les organisateurs du concours complet enregistrent l'inscription de dernière minute du numéro un mondial de la discipline, l'Allemand Michael Jung.

C'est l'ingrédient qui manquait au 4 étoiles de Pau qui commence dans une semaine maintenant au domaine de Sers. Le numéro un mondial du concours complet Michael Jung s'est inscrit à la dernière minute, ont annoncé jeudi les organisateurs. L'Allemand vient en plus avec, La Biosthétique Sam, le cheval avec lequel il a remporté ses deux titres olympiques en 2012 et 2016 à Rio.

Michael Jung qui a tout gagné sauf Pau revient pour tenter de s'imposer. Le numéro un mondial sera confronté notamment aux Français Maxime Livio, tenant du titre à Pau, et Astier Nicolas, double médaillé olympique à Rio.

"On a tout pour nous, les sportifs, la météo. On est en plus en période de vacances. On a tous les ingrédients pour que ce soit un vrai succès. J'aimerais qu'on passe la barre des 45.000 personnes. Ce serait un record."

► Pascal Sayous, organisateur du concours complet du 4 étoiles de Pau