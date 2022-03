Le padel cartonne en Occitanie : Tony Parker à Toulouse pour une étape du championnat du monde

Toulouse, bientôt capitale française du padel ? Ce sport de raquette, à mi-chemin entre le tennis et le squash, cartonne en France et particulièrement en Occitanie, véritable poumon français. C'est ici que l'on compte le plus de pratiquants, de licenciés mais aussi de terrains et de tournois. C'est pour cela que Tony Parker s'intéresse à la ville rose et veut promouvoir et développer la pratique de ce sport en Occitanie et en France.

Une étape du championnat du monde de Padel à Toulouse

Sa société T&T Padel, fondée avec le judoka Teddy Riner, et Robin Haziza, septuple champion de France de padel, organise du 13 au 19 juin prochain, la seule étape française du championnat du monde de padel. Le World Padel Tour (WPT) posera ses valises à Toulouse, au Palais des Sports André-Brouat. De quoi attirer un public nombreux, dans une région Occitanie, berceau de la discipline. La proximité géographique avec l'Espagne explique sans doute le phénomène. Le padel, sport venu tout droit du Mexique, s'est exporté en Argentine, et surtout en Espagne. Dans le pays ibérique, le padel cartonne si bien que c'est le deuxième sport le plus pratiqué après le football. Avant la France ?

Un mini-tennis entre quatre murs

Plus de 200 000 français pratiquent le padel. Un sport qui se joue en double, deux contre deux, avec des vitres autour, entre quatre murs vitrées précisément, avec une raquette trouée, sans cordage, et des balles jaunes plus moles qu'au tennis. C'est un sport accessible à tous. Dans notre région, il existe une cinquantaine de structures pour pratiquer ce sport, notamment des clubs. Parmi ces structures, il y a aussi des complexes du même type que celles permettant de jouer au foot à 5. C'est le cas notamment de 4Padel à Colomiers, à l'ouest de Toulouse. L'un des plus gros centre où l'on peut jouer au padel.

Des terrains toujours complets en fin de journée

Dès qu'on pousse la porte du complexe, on comprend le phénomène. Les échanges de balles jaunes fusent, le bruit de la courte raquette qui frappe la balle s'étouffe entre les quatre murs vitrés des onze terrains du 4Padel et ça s'agite dans tous les sens. Les terrains affichent tous complets en fin de journée. il faut absolument réserver jusqu'à deux semaines à l'avance pour jouer en soirée. Corentin, 27 ans, vient une fois par semaine avec des amis, "comme on vient le soir c'est souvent plein, ça attire beaucoupp de monde, il faut anticiper" dit celui qui joue au padel avec un maillot du Stade Toulousain sur le dos.

Un sport qui passionne tout le monde

Sur les terrains, Monique est là, avec 3 autres femmes. Elles jouent depuis septembre au padel et ont "en moyenne" toutes 57 ans. "C'est très ludique et convivial comme sport et c'est super de jouer à quatre" lance Monique, qui a quelques années d'expérience en squash. Son binôme du soir Katie, 30 ans de tennis dans les pattes, retrouve le bonheur de taper dans la balle jaune, elle est devenu accroc au Padel. "C'est un mélange entre le tennis et le squash, on joue avec les vitres, à quatre, le terrain est plus petit, la raquette est plus courte, plus tolérante, et n'importe qui peut jouer tout de suite, même sans avoir joué à un sport de raquette avant" détaille Katie, enthousiaste.

C'est un mélange entre le tennis et le squash. On joue avec les vitres, à quatre, le terrain est plus petit, et n'importe qui peut jouer tout de suite, même sans avoir joué à sport de raquette avant - Katie, joueuse de padel, 57 ans.

Il y a les habitués, mais il y a évidemment aussi les novices, comme Marine, essoufflée mais visiblement ravie, après 1h30 d'échanges. C'est la première fois qu'elle joue au padel, "j'ai vraiment apprécie, c'était vraiment pas mal, ça ne sera pas ma dernière" confie la jeune femme.

La salle ne désemplit pas

L'un des référent padel du complexe, Renan, parle d'un sport facile d'accès pour un maximum de personnes. "On s'échange deux, trois balles, et c'est bon c'est parti !". Il insiste sur cette discipline qui ne connaît pas la crise. "Chez nous, plus on avance et plus les terrains sont remplis de 18h à 23h. Même le midi, les travailleurs du coin, viennent jouer pendant leur pause-déjeuner ici, ça n'arrête pas" explique Renan.

Désormais le développement et la communication du padel se fait quasiment tout seul se réjouit le référent du complexe, notamment grâce au bouche à oreille. Une belle pub alors, puisque le centre 4Padel de Toulouse-Colomiers accueille entre 100 et 150 joueurs chaque jour.