Le boxeur palois Karim Aliliche roi de France, 25 ans après Guy Bellehigue

Belle ambiance ce vendredi soir à Pau. Dans un palais Beaumont acquis à sa cause, Karim Aliliche adepte du noble art a régalé son public en décrochant à 33 ans sa première ceinture de champion de France de boxe des poids welters (-66,6 kgs).

Vingt cinq ans qu'un Palois n'avait pas été sacré champion de France de boxe anglaise. C'est fait désormais avec la victoire de Karim Aliliche vendredi soir au Palais Beaumont de Pau. Dans une salle comble (1.000 personnes) et pour la première fois dédiée à la boxe, le Palois est devenu le nouveau champion de France de boxe pro en catégorie welters (- 66,6kg) en battant Steven Bloyer aux points, à l’unanimité des trois juges (98-92, 97-93, 97-93). A 33 ans, Karim Aliliche (désormais 9 victoires, 6 défaites et 2 nuls) décroche son premier titre national.

J'ai réussi à me transcender grâce au public." ► Karim Aliliche, champion de France des welters.

Karim Aliliche. Partager le son sur : Copier

Une ceinture à défendre

Cette victoire est une consécration pour le boxeur d'origine marocaine dont le surnom, le Lion de l'Atlas, est un clin d’œil à ses racines. C'est une consécration aussi pour son clan à commencer par son entraîneur Pascal Kuenzi Duval. "Il a fait le combat qu'il fallait malgré quelques erreurs. Le principal c'est qu'il ait la ceinture ! On a commencé l'aventure en 2010. J'aurais jamais pensé arriver là. Je ne pensais pas qu'il avait les qualités pour. Et il m'a démontré tout le contraire. Voilà il a été présent. Maintenant il faut progresser pour garder cette ceinture."

Jamais je n'aurais pensé en arriver là !" ►Pascal Kuenzi Duval, entraineur de Karim Aliliche

Pascal Kuenzi Duval. Partager le son sur : Copier

La victoire est belle, à tel point que pour retrouver trace d'un champion de France de boxe anglaise à Pau, il faut remonter 25 ans en arrière jusqu'à Guy Bellehigue. Karim Aliliche va maintenant "profiter de son succès et va pouvoir enfin se payer après des années de boxe et de sacrifice", ajoute Pascal Kuenzi Duval. Du repos mais pas trop non plus car le nouveau champion de France des welters a six mois pour remettre son titre en jeu. Cela pourrait être face à l'ancien champion du monde Souleymane N'Baye à Deauville. A moins que le Palois ne demande une dérogation.

►►► A LIRE AUSSI :