Le parapente prend possession du ciel en Combe de Savoie pour une étape de Coupe du monde

Chamousset, France

Temps idéal pour la seconde partie de l'étape de Coupe du monde de Parapente en Combe de Savoie : les 135 meilleurs mondiaux se disputent en plusieurs manches sur des épreuves de distance au-dessus des massifs de Belledonne, Bauges et Chartreuse. Cette première étape de Coupe du monde, c'est la troisième organisée en Combe de Savoie et elle préfigure dans deux ans l'organisation des Mondiaux de la discipline ici. Le site a été sélectionné en février dernier à Lausanne pour les championnats du monde. Une consécration pour la Fédération de vol libre française et pour la Savoie.

Ecoutez : la satisfaction de Philippe Roéa, président d'Air Evénement pour l'organisation des Mondiaux de 2021 en Savoie Copier

Mais pour l'heure, place à la fête et au spectacle. Pour cette étape de Coupe du monde, Air Evénement, l'organisation a innové avec des caméras embarquées qui permettent de suivre la compétition sur écran géant.

Ecoutez : reportage sur le site de la Coupe du monde de parapente à Chamousset Copier