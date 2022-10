Le parcours de la prochaine Féminine de Pau dévoilé

Le parcours de la prochaine édition d'automne 2022 de la Féminine de Pau a été dévoilé ce mardi après-midi dans les locaux de France Bleu Béarn Bigorre. De nombreuses nouveautés attendent les concurrentes avec un lieu de départ et d'arrivée inédit sur l'avenue Saragosse. Direction ensuite les Allées de Morlaàs, par l’avenue du Loup, l’avenue de Buros, et la rue Saint-Cricq. Les participantes à cette 20e édition enchaîneront avec la rue Mozart, la Coulée Verte, l’avenue Pierre Massé et un retour pour le sprint final sur l'avenue Saragosse

3 km de route et 3 km de chemins !

Le parcours de la 20e Edition de la Féminine de Pau - La Féminine de Pau

Ce parcours n'a jamais été emprunté par aucune manifestation sportive. Il permettra de découvrir les réhabilitations du quartier Saragosse. Les inscriptions pour La Féminine de Pau sont encore possibles jusqu'à la fin du mois d'octobre. Le départ sera donné le dimanche 6 novembre à 11H00.