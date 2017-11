Le parcours du marathon de Nantes 2018 est dévoilé

Le parcours du marathon de Nantes qui se déroulera le dimanche 22 avril 2018 a été dévoilé. Un parcours urbain en deux boucles sous les signes de la nature et du patrimoine.

Comme en 2017, le parcours du prochain marathon de Nantes, le 22 avril 2018 sera totalement urbain. Il ressemble à celui de la dernière édition mais ne prévoit pas d'incursion au sud Loire. Les coureurs quitteront le cours Saint-André à 9 h 30 pour deux premiers kilomètres le long de l'Erdre. Ils longeront ensuite le jardin des plantes et prolongeront à l'est avant de revenir dans le centre-ville en traversant le jardin. Voilà pour le côté "nature". Pour le côté patrimonial, le tracé passe devant la cathédrale, le château, par le site des machines de 'île, sous les nefs de l'éléphant, mais aussi place royale et Tour Bretagne. Le parcours sera emprunté à deux reprises par les marathoniens, mais avec la configuration en deux boucles, les plus rapides ne seront pas gênés par les derniers assurent les organisateurs. L'arrivée sera jugée à la cité des Congrès.

Au delà de l'épreuve reine limitée à 4.000 participants, 3 autres courses populaires sont organisées ce week-end des 21 et 22 avril :

Les foulées nocturnes de l'éléphant le samedi soir depuis les nefs des machines de l'île (distance 10 km - départ 21 h 30)

Le semi-marathon le dimanche matin depuis les nefs des machines de l'île (distance 21,1 km - départ 8 h 30)

Le marathon relais le dimanche matin sur le même parcours que le marathon mais par équipes de quatre coureurs depuis le cours Saint-André (distance 42 km 195 - départ 9h30)

Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes sur le site du marathon de Nantes