Le Paris Grand Slam de judo côté coulisses

Le Paris Grand Slam c'est le moment phare du Judo en France et c'est ce week-end des 8 et 9 février. C'est la fête sur les tatamis de l'AccorHotels Arena à Paris - enfin ça dépend pour qui - et c'est aussi la fête en dehors.

David qui tient le blog judo judogi www.cestquoitonkim.com s'est donné pour challenge de vous faire découvrir les coulisses de l'événement à travers 3 photos.

David, en quelques mots, qui êtes-vous ?

Qui suis je ? Moi c'est David, papa de deux petites filles, je suis chef de projet innovation et digital le jour et blogueur judo judogi la nuit. Je suis ceinture noire de judo au club des Arts Martiaux d'Asnières sur Seine. J'ai créé en 2014 le blog www.cestquoitonkim.com et j'ai la chance d'être accrédité presse au Paris Grand Slam depuis 2015. C'est toujours un moment magique semé de belles rencontres et de retrouvailles avec la famille du judo. Sans plus attendre voilà les3 photos du jour :

Photo 1 : les photographes judo, une bande de potes

Vous ne verrez jamais ces bénévoles passionnés de judo et de photos à l’écran. Dans l’ombre juste au bord des tatamis ils rapportent de leurs chasses de très beaux clichés. Ici une photo prise de la salle de presse dans les sous-sols de l’arène où chacun charge ses photos pour les transmettre à la Fédération Française de Judo (FFJDA).

Dans la vraie vie ils font tout autre chose. Philippe Rabouin est responsable comptable, Stéphane Bonnet est co-gérant de la société informatique SeGemi, Fabrice Bouvart est responsable informatique pour la société Traceone, et Jean-Bernard Dalleau est Chef de service dans le secteur du médico-social auprès de personnes sourdes ou malvoyante. Tout comme le judo, la photo est un bon moyen de se vider la tête et de prendre du plaisir.

Photo 2 : les bénévolontaires du service logistique

Le Paris Grand Slam est une vraie fourmilière. De nombreux judokas venus de toutes la France contribuent à faire de cet évènement la fête du judo. Ils sont arrivés le mercredi et partent pour 5 jours de folies. De longues journées les attendent pour mettre en place les tatamis, installer les drapeaux des remises de récompenses, préparer les salles, bâcher les tatamis pour le bloc final …Kevin Launay Ingénieur EDF et référent de l’équipe logistique est interrompu toutes les 2 minutes lors de notre échange. Une belle équipe de 19 personnes.

Photo 3 : Valérie la préparatrice mentale de Sarah-Léonie Cysique

Les couloirs de l’arena sont le lieu de rencontres passionnantes. Ici rencontre avec Valérie Gerhards labellisé «Accompagnateur Professionnel de la Performance INSEP» depuis 2015 et préparateur mental de Sarah-Léonie Cysique - 10ème au classement en -57kg. Elle paraît calme sur la photo pourtant quelques instant plus tard elle vivra intensément le combat de sa protégée en criant allez Saraaaaaah !