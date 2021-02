Le parkour, une discipline également faite pour les enfants

Il suffit d'avoir un paire de basket pour pratiquer le parkour. C'est ça qui est pratique ! Le "but" de ce sport est d'aller un point A à un point B le plus rapidement possible. Pour ce faire, on franchit des obstacles naturels urbains (murs, toits, murets...)

Par la suite, le free-run s'est développé, l'idée n'est pas d'aller vite mais de s'amuser avec tous les obstacles présents sur notre chemin. Cette discipline se rapproche beaucoup de la gymnastique. Sauf que là, pas le droit à l'erreur puisqu'on pratique sur du goudron ou du béton !

La pratique du free-run (ou du parkour) peut paraître dangereuse pour beaucoup de parents qui peuvent être réticents à l'idée de voir leurs enfants faire ce sport. En écoutant l'émission, vous allez constater que vous n'avez pas de souci à vous faire. De plus, il existe plusieurs clubs qui permettent de pratiquer ce sport, entouré par de véritables professionnels.

Notre invité dans cette émission était Cédric. Il pratique le parkour depuis plus de 10 ans maintenant. Vous pouvez aller jeter un œil à son Instagram en cliquant ici.