Le pass sanitaire, un casse-tête pour les organisateurs d'événements sportifs en plein air

Le Circuit cycliste des Deux Provinces au Pertre le 23 août, le triathlon de Laval le 29 août, la Ronde Mayennaise le 12 septembre, le triathlon de Château-Gontier le 19 septembre. Tous ces événements se déroulent en plein air et dans des lieux ouverts. Avec les nouvelles règles en vigueur, tout événement réunissant plus de 50 personnes impose un contrôle du pass sanitaire. Ce qui est relativement imaginale à l'entrée d'un stade, d'une enceinte sportive, d'un hippodrome ou d'un circuit automobile paraît beaucoup plus compliqué à envisager lorsque l'événement se déroule sur la voie publique.

Un véritable casse-tête pour les organisateurs. Eric Groussard prépare la course cycliste du Pertre et il se pose beaucoup de questions : "on accueille environ 5000 spectateurs tous les ans. Comment faire pour contrôle autant de personnes. J'ai calculé que cela pourrait nous prendre quatre heures. Ce n'est donc pas envisageable. On est de nature plutôt optimiste, mais là, ça se complique au fur et à mesure pour l'application de certaines mesures sur le terrain."

Du côté de l'organisation du triathlon de Château-Gontier (qui a été repoussé du 25 juillet au 19 septembre), une solution est envisagée. l'organisateur, Anthony Forget explique : "on s'oriente vers le fait de faire appel à une société privée pour s'occuper de toute la partie contrôle des pass sanitaires." Mais cela a un coût et toutes les structures qui organisent n'ont pas forcément les moyens financiers.

La Ronde mayennaise est prévue le 12 septembre avec un départ et une arrivée au niveau de la place de Hercé à Laval. deux solutions pour les organisateurs : soit un contrôle du pass sanitaire de tous les spectateurs dans cette zone, soit un huis clos quelques dizaines de mètres autour de la ligne d'arrivée. Dans les deux cas, il faut des moyens matériels et humains. pas simple admet l'organisateur, Alain Lecrecq : "on a beaucoup d'interrogations. Mais il va falloir prendre en compte la situation. C'est très malheureux de faire une manifestation populaire comme une course cycliste sans public. Mais s'il faut le faire, on le fera."