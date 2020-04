Le perchiste clermontois Renaud Lavillenie a lancé le défi "Tous en blanc" pour la Fondation de France

Confiné chez lui, à Pérignat-lès-Sarliève, Renaud Lavillenie reste très actif. Outre ce concours de saut à la perche confiné et à distance avec Armand Duplantis, le Clermontois a lancé, mercredi, une opération solidaire, baptisée "Tous en blanc". Une action qui mobilise le monde du sport, au profit de la Fondation de France.

Elle prend la forme d'un défi sur une semaine, renouvelable. Chaque athlète décide de la performance sportive qu'il souhaite accomplir, et chaque kilomètre, pompe, ou abdo est transformé en don, fixé librement. Le total des dons ira aux personnels des hôpitaux. Une seule contrainte : porter un t-shirt blanc, et partager son action sur les réseaux sociaux, avec le #tousenblanc ou #defitousenblanc. Renaud Lavillenie a ainsi décidé, sur une semaine, de parcourir 150 kilomètres sur son home trainer et son tapis de course et de faire 500 abdos. "Les sportifs sont souvent pris en exemple. On donne des idées et on montre des exercices pour rester en forme, le tout en rappelant et en se conformant aux règles du confinement... Ça m'a fait prendre conscience qu'on pouvait aller plus loin", a déclaré Lavillenie sur le site de la Fédération Française d'Athlétisme.

Le défi ne s'adresse d'ailleurs pas qu'aux sportifs : chacun peut y participer, en suivant les conditions du défi.

D'autres athlètes se sont engagés, comme le pilote de Moto GP Johann Zarco, le recordman de France du 110m haies Pascal Martinot-Lagarde, ou encore le nageur Florent Manaudou. Un compteur solidaire est actif sur le site tousenblanc.org.